Preview Playoffs 2025 | Boston Celtics (2) – Orlando Magic (7)

Parmi les équipes qui ont fini fort leur saison régulière, on peut citer les Clippers et les Celtics. Boston a remporté 19 de ses 22 matchs et le champion NBA s’est placé dans de parfaites conditions pour tenter de signer un « back-to-back ».

À l’inverse, la saison du Magic a été beaucoup plus compliquée. Entre blessures de joueurs majeurs (Banchero, Wagner, Suggs…) et une attaque en berne, Orlando n’a pas joué dans la continuité du bel exercice 2023-24. Avec un bilan final de 41 victoires pour 41 défaites, les hommes de Jamahl Mosley ont dû passer par le « play-in » pour arriver en playoffs. Après une victoire autoritaire face aux Hawks, le Magic défie les Celtics dans l’espoir de créer la grosse surprise de ce premier tour. Une stat qui peut les rendre optimiste : Paolo Banchero et ses coéquipiers ont dominé Boston en saison régulière.

LA PRÉSENTATION DES CELTICS

Titulaires : J. Holiday, D. White, J. Brown, J. Tatum, K. Porzingis

Remplaçants : A. Horford, P. Pritchard, L. Kornet, S. Hauser, D. Peterson, N. Queta…

Absent : Aucun

Coach : Joe Mazzulla

LE POINT FORT

Le collectif : Au fil des années, Boston a pu se constituer un collectif redoutable mené par le duo Jaylen Brown et Jayson Tatum. Mais derrière eux, on retrouve Jrue Holiday, patron de la défense des Celtics, Kristaps Porzingis qui domine à l’intérieur, mais aussi le duo Derrick White / Payton Pritchard. Début mars, les deux extérieurs de Boston sont devenus les premiers coéquipiers de l’histoire de la franchise à inscrire plus de 40 points sur le même match. Payton Pritchard a également battu le record de tirs à 3-points inscrits sur une saison par un remplaçant. En bref, l’effectif est profond, très profond, mais aussi expérimenté et très expérimenté, et Orlando n’a pas les armes nécessaires pour contenir toutes les ressources de Joe Mazzulla.

LE POINT FAIBLE

Le genou de Jaylen Brown : Boston aurait pu aborder les playoffs dans les meilleures conditions possibles, mais le genou droit de Jaylen Brown inquiète. Depuis début février, il a manqué une dizaine de matchs et en fin de saison, il a dû composer avec la douleur. À l’approche des playoffs, il joue sous infiltration pour être prêt à débuter sa campagne, ce dimanche, mais son genou va-t-il tenir le choc ? C’est toute la question.

LA PRÉSENTATION DU MAGIC

Titulaires : C. Joseph, K. Caldwell-Pope, F. Wagner, P. Banchero, W. Carter Jr

Remplaçants : C. Houston, A. Black, G. Harris, J. Isaac, C. Anthony, G. Bitadze, J. Howard, T. da Silva

Absents : J. Suggs, M. Wagner

Coach : Jamahl Mosley

LE POINT FORT

La défense. Le Magic possède la deuxième meilleure défense de NBA avec 109.1 points encaissés pour 100 possessions par match. Par deux fois, Orlando a réussi à limiter les Celtics sous la barre des 110 points. Les hommes de Jamahl Mosley concèdent peu de tirs à 3-points par rapport à la moyenne de la Ligue, disposent de bons protecteurs de cercle avec Wendell Carter Jr et Jonathan Isaac et ils obligent les équipes adverses à prendre des tirs à mi-distance. À voir s’ils pourront répéter ce même schéma face à l’armada offensive de Boston.

LE POINT FAIBLE

Le shoot extérieur. Cette équipe d’Orlando possède deux visages bien distincts, et la très bonne défense masque l’une des attaques les moins bonnes de la ligue avec 108.9 points inscrits pour 100 possessions. Derrière le formidable duo Paolo Banchero – Franz Wagner, les Floridiens manquent de shooteurs, et le Magic est tout simplement la plus mauvaise équipe de la NBA à 3-points, à la fois en volume et en adresse. Un vrai contraste avec les Celtics.

LA CLÉ DE LA SÉRIE

La défense à 3-points. On en revient à cette adresse extérieure, élément clé du basket moderne, mais aussi de cette série. Les Celtics sont l’équipe qui prend le plus de tirs à 3-points cette saison en NBA avec, en moyenne, 48 tentatives par soir pour 38% de réussite. C’est bien simple, Boston prend plus de la moitié de ses tirs derrière la ligne. Dans le même temps, le Magic est l’équipe qui concède le moins de tirs à 3-points avec seulement 31 tirs de loin subis par match. Si Orlando veut avoir une petite chance de survie dans cette série, les hommes de Jamahl Mosley ont intérêt à tout faire pour limiter le jeu à longue distance des Celtics. À l’inverse, le Magic est l’une des moins bonnes équipes à 3-points cette saison et face à la très bonne défense de Boston, leur adresse à longue distance risque encore de chuter davantage.

SAISON RÉGULIÈRE

Magic 2-1

Lundi 23 décembre : Orlando – Boston 108-104

Vendredi 17 janvier : Boston – Orlando 121 – 94

Mercredi 9 avril : Boston – Orlando 76 – 96

VERDICT

Celtics 4-1. Si le Magic a gagné deux des trois confrontations en saison régulière, la variété des options offensives des Celtics et leur expérience devraient avoir raison de la très bonne défense du Magic. Si Paolo Banchero peut sortir une très belle série tout comme Franz Wagner, le problème sera de trouver des solutions sur demi-terrain, sans shooteur fiable pour leur écarter le jeu. Même si Jaylen Brown est diminué, Boston semble avoir de la marge.

CALENDRIER

Game 1 : à Boston, dimanche 20 avril à 21h30

Game 2 : à Boston, mercredi 23 avril à 01h00 (dans la nuit de mardi à mercredi)

Game 3 : à Orlando, vendredi 25 avril à 01h00 (dans la nuit de jeudi à vendredi)

Game 4 : à Orlando, dimanche 27 avril à 01h00 (dans la nuit de dimanche à lundi)

Game 5* : à Boston, mardi 29 avril (horaire à déterminer)

Game 6* : à Orlando, jeudi 1er mai (horaire à déterminer)

Game 7* : à Boston, samedi 3 mai (horaire à déterminer)

*Si nécessaire