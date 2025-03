Derrick White et Payton Pritchard dans l’histoire des Celtics !

L’histoire des Celtics est riche en exploits et en cartons, et pourtant, Derrick White et Payton Pritchard ont signé mercredi une performance historique.

Même les plus grands scoreurs de l’histoire de Boston n’y étaient jamais parvenus. Cette nuit, les deux arrières ont en effet profité des absences de cadres face aux Blazers pour planter chacun plus de 40 points !

Jamais dans l’histoire des Celtics, deux coéquipiers n’avaient inscrit 40 points et plus le même soir. Pas même Larry Bird et Kevin McHale, Bill Russell et John Havlicek ou encore Jayson Tatum et Jaylen Brown. Jamais ! Titulaire, Derrick White inscrit 41 points à 9 sur 17 à 3-points. En sortie de banc, Payton Pritchard fait encore mieux avec 43 points à 10 sur 16 à 3-points, mais il ajoute 10 rebonds et 5 passes pour finir avec 52 d’évaluation. Il devient du même coup le premier joueur, sans prolongation, à cumuler au moins 40 points, 10 rebonds et 10 tirs à 3-points.

Les deux n’avaient pourtant jamais dépassé les 40 points en carrière !

« Je pense que le travail effectué au fil du temps m’a permis d’acquérir une confiance suprême », a réagi Payton Pritchard. « Il faut que mes coéquipiers et mes entraîneurs aient confiance en moi pour me permettre de vivre des soirées comme celle-ci. Tout cela ne fait que s’accumuler et finalement on le voit dans des soirées comme celle-ci ».

Dans l’histoire de la NBA, Derrick White et Payton Pritchard sont aussi les premiers coéquipiers à passer pour la première fois de leur carrière la barre des 40 points le même soir, et les premiers coéquipiers à planter chacun au moins 9 paniers à 3-points. « Ils ont été formidables », confirme Joe Mazzulla. « La façon dont ces deux-là ont joué en dit long sur ce qu’ils sont … Nous avons de la chance de les avoir, et c’était très plaisant de les regarder ».

C’était moins plaisant pour les Blazers, incapables de les refroidir, et pour Payton Pritchard, c’est toujours aussi spécial de briller face à Portland, puisqu’il est natif de l’Oregon. « C’est toujours du plaisir d’affronter les Blazers, et je remercie mes coéquipiers d’avoir continué à me trouver dans de bonnes positions. Cela m’a permis de rester chaud » conclut ainsi celui qui est plus que jamais favori pour être le meilleur 6e homme de l’année.