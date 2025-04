Quand Nikola Jokic veut arracher un ballon des mains de Jeff Van Gundy

Après celle avec Mat Ishbia, nouvelle « confrontation » aux abords du parquet pour Nikola Jokic. À 30 secondes de la fin du temps réglementaire du Game 1 entre Nuggets et Clippers, Jamal Murray a fait perdre un ballon à Kawhi Leonard sur une isolation.

Le Serbe s’est alors précipité au niveau du banc californien pour récupérer le cuir et effectuer la remise en jeu au plus vite. Mais celui-ci a fait face à l’opposition… des assistants des Clippers, Jeff Van Gundy et Jasen Powell ! En ne relâchant pas le ballon, les visiteurs ont ainsi pu réclamer un « challenge » pour contester le coup de sifflet.

« Si on a le droit d’attraper le ballon et d’arrêter le jeu comme ça sans que ce soit considéré comme une interruption de jeu, alors à quoi ça a servi ce qu’on a fait toute l’année ? J’étais assistant, donc… j’ai fait quoi pendant toute l’année ? Si c’est autorisé, apparemment ça l’est, alors on devrait peut-être commencer à faire pareil. Franchement, je n’ai jamais vu ça auparavant », peine à en revenir David Adelman, persuadé que la ligue va jeter un œil à cette affaire.

Jeff Van Gundy, petit mais costaud

En face, Tyronn Lue dit n’avoir pas vu la scène. Mais n’a pas été surpris par le comportement du pivot adverse, cherchant à priver les Clippers de leur occasion de demander un « challenge ». « On dit à nos gars de faire pareil. Mais c’est le meilleur dans ce domaine. » Si bon dans ces relances que les coachs adverses font ce qu’ils peuvent pour tenter de le contrarier. À l’instar de Mark Daigneault qui avait tenté de casser le rythme en faisant le pari du « remplaçant permanent ».

Le leader adverse pense, lui, que cette scène de résistance des assistants n’aurait pas dû arriver. « Parce que la NBA veut un jeu rapide, avec des remises en jeu plus rapides. C’est ce qu’ils avaient vraiment souligné avant le début de la saison. Ils m’avaient dit que quand je refais mes lacets ou que je prends quelques secondes ici ou là, je n’avais plus le droit de faire ça. Mais apparemment, certains peuvent le faire », dénonce Nikola Jokic, tout près du triple-double (29 points, 12 passes et 9 rebonds).

Avec plus de légèreté, d’autres retiendront la « prouesse » de Van Gundy d’avoir résisté à Jokic à qui il rend bien 50 kilos. « C’est clairement quelqu’un d’ultra-compétitif. Et un coach incroyable. Voilà à quoi cette série va ressembler », note Adelman, quand Christian Braun ironise : « C’est un peu embarrassant pour Jok, mais il était à la salle de muscu après, donc c’est plutôt bon signe. » « C’était du deux contre un », se défend son coéquipier avec le sourire.