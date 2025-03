Pour casser le rythme, Mark Daigneault a inventé le « remplaçant permanent »

Mark Daigneault tient autant de la malice technique que d’un soupçon de vice. Le coach du Thunder n’hésite pas à employer une défense ultra agressive, au point qu’il en devient compliqué de la sanctionner. Alors quand son arrière-garde n’a pu faire ce qu’elle voulait, la faute au filou Nikola Jokic et ses relances ultra rapides, le technicien d’Oklahoma City a voulu innover… sans même utiliser un joueur présent sur le parquet.

Rembobinons. Dans le premier quart-temps de la revanche entre OKC et Denver, les Nuggets prennent le meilleur départ en menant 14-9, lancers-francs à suivre pour Nikola Jokic après un peu plus de quatre minutes de jeu. Mark Daigneault surprend alors tout le monde en appelant Dillon Jones, rookie au temps de jeu sporadique et qui venait de jouer quelques heures plus tôt en G-League comme premier joueur à sortir du banc… sans le faire entrer en jeu.

Dillon Jones passe ainsi un peu plus de deux minutes à la table de marque sans enlever son survêtement. La scène prend fin sur un coup de sifflet des arbitres contre OKC pour avoir « retardé le jeu ».

Daigneault charge les arbitres

L’entraîneur aura beau s’époumoner à tenter d’expliquer la situation tout en évacuant sa frustration pour une faute « oubliée » sur Isaiah Hartenstein, rien n’y fera. Mais qu’est-t-il donc passé par l’esprit de Mark Daigneault ?

« L’idée de ce ‘remplaçant permanent’, c’est que lorsque le ballon sort du terrain en NBA, les arbitres sont chargés du rythme auquel le ballon est remis en jeu » décrit-il longuement en conférence de presse. « Jokic récupérait le ballon très rapidement de la part des arbitres et il démarrait une contre-attaque. Et les arbitres démarraient aussi ces contre-attaques, parce que lorsque Jokic leur demandait la balle, ils la lui donnaient aussitôt et il pouvait avancer le ballon sur le parquet. »

Loin d’être le joueur le plus rapide de la ligue dans ses déplacements, le pivot serbe a voulu utiliser ces remises en jeu express comme l’étincelle pour lancer le jeu en transition, même quand il n’existe pas en temps normal. Un bon moyen de saper l’influence de la défense demi-terrain du Thunder en ne lui laissant pas le temps de se mettre en place. Alors, pour y remédier, Mark Daigneault a tenté de se montrer créatif et aussi rusé que la star adverse.

« Nous avions eu une situation similaire il y a quelques années à Golden State » poursuit l’entraîneur d’Oklahoma City. « Nous avions un remplaçant prêt à entrer, et les arbitres ne l’avaient pas vu. Ils avaient redonné le ballon trop vite. Donc j’ai mis un joueur à la table de marque ce soir et je me disais : ‘Hé, vous allez devoir siffler pour le laisser entrer lors de chaque sortie de balle pour que le jeu ralentisse si vous leur donnez un avantage en leur rendant vite la balle. Et ils ont sifflé un ‘delay of game’. »

Une zone grise du règlement

Le manège a duré en tout et pour tout deux minutes et vingt secondes de temps de jeu, et a plutôt porté ses fruits, puisque les locaux sont revenus sur la période de -7 à -1. « Je ne sais pas s’il y a une règle qui interdit de faire ça, mais je crois que l’on peut avoir un joueur à la table de marque et choisir de ne pas le faire entrer en jeu » précise Mark Daigneault. En effet, dans le règlement de la NBA, il n’est pas stipulé la nécessité qu’un joueur du banc, présent à la table de marque, doive absolument faire son entrée. Toutefois, la zone prévue à cet effet près du milieu du terrain est réservée aux changements de joueur, qui doivent être signalés à la table de marque. Ce qui n’avait visiblement pas été demandé dans le cas de Dillon Jones, utilisé pour duper les officiels.

Mark Daigneault n’aura toutefois pas pu pleinement savourer son coup tactique, assurant au passage qu’il aurait lui aussi « apprécié » que Nikola Jokic joue ainsi s’il avait été sous ses ordres.

Le Thunder s’est finalement incliné contre Denver en encaissant 140 points dont 18 sur contre-attaque. « C’est une idée qui m’est venue, et si les arbitres veulent remettre vite le ballon en jeu, alors je referai ça » a néanmoins assuré le « Coach of the Year » sortant, qui voulait donc également marquer le coup et envoyer un signal. Dillon Jones, lui, est finalement bien entré, mais seulement pour les 106 dernières secondes du match, déjà plié.