Les Kings, que de mauvais souvenirs pour les Mavericks…

Dixièmes de la conférence Ouest, les Mavericks devront gagner deux rencontres pour atteindre les playoffs et défier le Thunder au premier tour. Ce parcours du combattant débute ce soir avec une première manche du « play-in » disputée à Sacramento face à des Kings qu’ils n’ont pas battus cette saison en trois confrontations.

« J’ai l’impression que c’est une manière de boucler la boucle », explique Daniel Gafford, qui s’était blessé face aux Kings, lors d’une défaite après prolongation. « C’était un peu un parcours du combattant quand on jouait contre eux en saison régulière. Mais maintenant, à part Kyrie, je crois que tout le monde est de retour. On a eu des blessés face à cette équipe, mais on peut s’en servir pour mettre de l’huile sur le feu. »

Si Daniel Gafford avait rejoint l’infirmerie pour plusieurs semaines après cette rencontre, les Mavericks avaient aussi payé un lourd tribut lors d’une autre confrontation face aux Kings. C’était à Dallas, et Jason Kidd avait perdu Kyrie Irving et Jaden Hardy.

En début de saison, lors du premier match entre les deux formations, les Kings avaient dominé des Mavericks privés, à l’époque, de Luka Doncic, Klay Thompson, Dereck Lively II, Irving et Naji Marshall ! Voilà pourquoi les Mavericks restent confiants malgré ce « sweep » en saison régulière.

Un premier Game 7

« Tout le monde l’aborde comme un match de playoffs, parce que c’en est vraiment un », estime Max Christie, arrivé en cours de saison. « C’est comme un Game 7. L’ambiance des fans et des deux équipes donne vraiment cette sensation de match décisif. Notre préparation a été bien plus poussée que pour n’importe quel match de saison régulière, parce que c’est un match de la dernière chance. Il y a clairement une atmosphère différente. »

Pour Jason Kidd, les retours des blessés sont une très bonne nouvelle, mais aussi le repos accumulé puisque ses principaux joueurs n’ont pas joué depuis vendredi dernier.

« On a passé une excellente journée lundi, et une autre très bonne mardi, à bien comprendre ce qu’on doit faire défensivement mais aussi offensivement pour trouver notre rythme » rapporte le coach de Dallas. « On doit analyser les prises à deux que va subir AD, ainsi que l’importance de bien gérer le ballon. Et puis prendre conscience de la situation : le vainqueur reste en course, et la saison du perdant est terminée. »