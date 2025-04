Playoffs NBA 2025 | Le calendrier complet du premier tour

On ne connaît que deux qualifiés de plus pour les playoffs, avec le Magic à l’Est et les Warriors à l’Ouest, mais la NBA a dévoilé le calendrier du premier tour des playoffs.

Cela débutera dès samedi 19 avril avec quatre rencontres à partir de 19h00 ! Comme chaque année, les premiers week-ends proposent plusieurs rencontres en « prime time » pour les fans européens et africains.

Comme toujours, les horaires indiqués sont ceux de la nuit. Exemple : un match indiqué un lundi à 02h00 sera dans la nuit de lundi à mardi.

CALENDRIER DES PLAYOFFS 2025

SAMEDI 19 AVRIL

Indiana – Milwaukee (19h00)

Denver – LA Clippers (21h30)

New York – Detroit (00h00)

LA Lakers – Minnesota (02h30)

DIMANCHE 20 AVRIL

Oklahoma City – 8e (19h00)

Boston – Orlando (21h30)

Cleveland – 8e (01h00)

Houston – Golden State (03h30)

LUNDI 21 AVRIL

New York – Detroit (01h30)

Denver – LA Clippers (04h00)

MARDI 22 AVRIL

Indiana – Milwaukee (01h00)

Oklahoma City – 8e (01h30)

LA Lakers – Minnesota (04h00)

MERCREDI 23 AVRIL

Boston – Orlando (01h00)

Cleveland – 8e (01h30)

Houston – Golden State (03h30)

JEUDI 24 AVRIL

Detroit – New York (à déterminer)

LA Clippers – Denver (à déterminer)

8e – Oklahoma City (à déterminer)

VENDREDI 25 AVRIL

Orlando – Boston (01h00)

Milwaukee – Indiana (02h00)

Minnesota – LA Lakers (03h30)

SAMEDI 26 AVRIL

8e – Cleveland (19h00)

8e – Oklahoma City (21h30)

LA Clippers – Denver (00h00)

Golden State – Houston (02h30)

DIMANCHE 27 AVRIL

Detroit – New York (19h00)

Minnesota – LA Lakers (21h30)

Orlando – Boston (01h00)

Milwaukee – Indiana (03h30)

LUNDI 28 AVRIL

8e – Cleveland (à déterminer)

Oklahoma City – 8e (à déterminer)

Golden State – Houston (04h00)

MARDI 29 AVRIL (si nécessaire)

Boston – Orlando (à déterminer)

Indiana – Milwaukee (à déterminer)

New York – Detroit (à déterminer)

Denver – LA Clippers (à déterminer)

MERCREDI 30 AVRIL (si nécessaire)

Cleveland – 8e (à déterminer)

Houston – Golden State (à déterminer)

LA Lakers – Minnesota (à déterminer)

JEUDI 1er MAI (si nécessaire)

Orlando – Boston (à déterminer)

Detroit – New York (à déterminer)

LA Clippers – Denver (à déterminer)

8e – Oklahoma City (à déterminer)

VENDREDI 2 MAI (si nécessaire)

8e – Cleveland (à déterminer)

Golden State – Houston (à déterminer)

Minnesota – LA Lakers (à déterminer)

Milwaukee – Indiana (à déterminer)

SAMEDI 3 MAI (si nécessaire)

Boston – Orlando (à déterminer)

New York – Detroit (à déterminer)

Denver – LA Clippers (à déterminer)

Oklahoma City – 8e (à déterminer)

DIMANCHE 4 MAI (si nécessaire)

Cleveland – 8e (à déterminer)

Houston – Golden State (à déterminer)

LA Lakers – Minnesota (à déterminer)

Indiana – Milwaukee (à déterminer)