Les Mavericks perdent Kyrie Irving puis explosent face aux Kings

La saison des Mavericks prend une très mauvaise tournure. Face à des Kings en pleine forme, portés par le duo Zach LaVine – DeMar DeRozan (42 points à eux deux), les Texans n’ont pas tenu le choc (98-122). En plus de subir une déroute, ils ont peut-être perdu beaucoup plus, car les images de la blessure de Kyrie Irving font craindre le pire aux fans locaux.

Sa sortie prématurée en fin de premier quart-temps a laissé Jason Kidd et les Mavs, dont l’infirmerie est déjà excessivement remplie de joueurs majeurs, à court de solutions. Les visiteurs ont pourtant dû patienter un bon quart-temps avant de profiter de ce coup du sort adverse.

Jusqu’à +30 au tableau d’affichage

Alors que leur secteur intérieur est décimé, les Texans ont pu compter sur leur dernière recrue, venue « remplacer » numériquement Moses Brown, Kai Jones. Ce dernier, accroché à la place de « dunker spot » et à l’aise pour courir en transition, a fait du bien aux locaux avec ses nombreux dunks. Avec lui, les Mavs limitaient la casse à la pause (50-60).

La suite des événements sera donc beaucoup moins heureuse tant les titulaires texans ont eu du mal à mettre un pied devant l’autre, à l’instar de la sortie minuscule de Klay Thompson (3 points à 1/4). Surtout, grâce à l’impact physique de Jonas Valanciunas dans la raquette et l’adresse de Zach LaVine, les Kings ont passé un terrible 16-0 un peu après la pause pour s’envoler au score (54-79).

Sans cap offensif, les Mavs n’ont pas eu les armes pour se rebeller. Alors Malik Monk, DeMar DeRozan et les autres ne se privaient pas pour faire grimper l’écart à 30 unités (57-87). Le long « garbage time » sera remporté de peu par les locaux, sans incidence sur l’issue.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Kyrie Irving quitte le parquet… en s’appuyant sur Anthony Davis. L’image est terrible sur le plan symbolique. Alors que les fans des Mavs attendent depuis un mois de voir à l’œuvre ce duo, censé incarner l’avenir post-Luka Doncic, le facteur santé s’invite dans les débats. Le meneur/arrière de Dallas s’est blessé sur une pénétration en fin de premier quart-temps. L’American Airlines Center a retenu son souffle pendant les longues secondes où il est resté au sol. Kyrie Irving s’est relevé, en s’appuyant sur « AD » donc et un assistant, et a shooté ses lancers-francs, sans pouvoir fléchir, sous les « MVP » du public local. Une bonne partie de la suite des événements à Dallas dépend des résultats de ses examens médicaux.

– L’éclaircie Kai Jones. Servi par Spencer Dinwiddie en « trailer », puis sur un « alley-oop », l’intérieur a fait du bien à sa nouvelle équipe en fin de première période. Période à l’issue de laquelle il s’était déjà offert… son record en carrière. Il faut dire que l’ancien intérieur des Hornets et des Clippers, drafté en 2021 (19e choix), n’avait jamais inscrit plus de 12 points dans un match NBA jusqu’ici. Titulaire d’un « two-way contract » tout récemment signé, il finira la partie avec 21 points (9/10 aux tirs) et 9 rebonds.

– Le sérieux et la forme des Kings. Avec 34 passes décisives pour 47 tirs convertis, seulement 7 ballons perdus ou encore tous les titulaires à 13 points ou plus, les Californiens ont signé un match appliqué pour l’emporter à Dallas. Cette victoire, la quatrième de suite, permet aux hommes de Doug Christie d’afficher leur meilleur pourcentage de victoire depuis le début de saison (32v-28d). Huitième à l’Ouest, les Kings peuvent même viser la 6e place occupée par les Warriors (33v-28d). Les Mavs (32v-30d), eux, sont 10e.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.