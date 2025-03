Joueurs de la semaine | La grande première de Zach LaVine

Zach LaVine aura donc dû attendre sa onzième année dans la ligue, et un récent changement d’équipe, pour être élu « Joueur de la semaine » en NBA.

Invaincu avec les Kings au cours de ses trois derniers matchs, l’arrière de bientôt 30 ans (il les fêtera dans une semaine) a affiché 28.0 points, 5.7 rebonds et 3.0 passes de moyenne, à 62% au tir (dont 64% à 3-points) et 67% aux lancers. C’est principalement son carton à 42 points contre les Hornets qui lui a permis de rafler la mise, un mois tout pile après son arrivée à Sacramento.

Plus à l’Est du pays, c’est Jalen Brunson qui a été nommé « Player of The Week ». Comme Zach LaVine, le meneur ne s’est pas incliné en trois matchs avec les Knicks et il a tourné à 29.3 points, 6.3 passes, 5.3 rebonds et 2.0 interceptions de moyenne sur ces trois rencontres. Le tout à 48% au tir (dont 36% à 3-points) et 86% aux lancers-francs, avec surtout plusieurs prestations de grande classe dans les moments chauds contre Philadelphie, Memphis puis Miami.

Contrairement à Zach LaVine, Jalen Brunson avait déjà remporté à cinq reprises le trophée de « Joueur de la semaine ».

Jalen Brunson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DAL 73 22 46.7 34.8 72.5 0.3 2.0 2.3 3.2 1.7 0.5 1.2 0.1 9.3 2019-20 DAL 57 18 46.6 35.8 81.3 0.4 2.0 2.4 3.3 1.3 0.4 1.2 0.1 8.2 2020-21 DAL 68 25 52.3 40.5 79.5 0.4 3.0 3.4 3.5 1.6 0.5 1.2 0.0 12.6 2021-22 DAL 79 32 50.2 37.3 84.0 0.5 3.4 3.9 4.8 1.9 0.8 1.6 0.0 16.3 2022-23 NYK 68 35 49.1 41.6 82.9 0.6 3.0 3.5 6.2 2.2 0.9 2.1 0.2 24.0 2023-24 NYK 77 35 47.9 40.1 84.7 0.6 3.1 3.6 6.7 1.9 0.9 2.4 0.2 28.7 2024-25 NYK 59 35 49.0 39.3 82.2 0.4 2.5 3.0 7.4 2.2 1.0 2.5 0.1 26.1 Total 481 29 48.9 39.1 82.3 0.5 2.7 3.2 5.0 1.8 0.7 1.7 0.1 18.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

Zach LaVine Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 MIN 77 25 42.2 34.1 84.2 0.4 2.4 2.8 3.6 2.1 0.7 2.5 0.1 10.1 2015-16 MIN 82 28 45.2 38.9 79.3 0.3 2.5 2.8 3.1 2.4 0.8 1.9 0.2 14.0 2016-17 MIN 47 37 45.9 38.7 83.6 0.4 3.0 3.4 3.0 2.2 0.9 1.8 0.2 18.9 2017-18 CHI 24 27 38.3 34.1 81.3 0.4 3.5 3.9 3.0 2.3 1.0 1.8 0.2 16.7 2018-19 CHI 63 35 46.7 37.4 83.2 0.6 4.0 4.7 4.5 2.2 1.0 3.4 0.4 23.7 2019-20 CHI 60 35 45.0 38.0 80.2 0.7 4.1 4.8 4.2 2.2 1.5 3.4 0.5 25.5 2020-21 CHI 58 35 50.7 41.9 84.9 0.6 4.4 5.0 4.9 2.4 0.8 3.5 0.5 27.4 2021-22 CHI 67 35 47.6 38.9 85.3 0.3 4.3 4.6 4.5 1.8 0.6 2.6 0.3 24.4 2022-23 CHI 77 36 48.5 37.5 84.8 0.5 3.9 4.5 4.2 2.1 0.9 2.5 0.2 24.8 2023-24 CHI 25 35 45.2 34.9 85.4 0.3 4.8 5.2 3.9 2.3 0.8 2.1 0.3 19.5 2024-25 * All Teams 51 35 50.8 43.2 81.6 0.3 4.4 4.6 4.5 1.5 0.9 2.9 0.2 23.8 2024-25 * CHI 42 34 51.1 44.6 79.7 0.3 4.5 4.8 4.5 1.5 0.9 2.9 0.2 24.0 2024-25 * SAC 10 36 49.1 37.3 89.5 0.3 3.7 4.0 4.2 1.4 1.0 2.9 0.1 22.6 Total 632 33 46.8 38.7 83.2 0.5 3.6 4.1 4.0 2.1 0.9 2.6 0.3 20.7

