Le MVP de la nuit | Zach LaVine au presque parfait

Nikola Jokic aurait fait un très bon MVP de la nuit, avec son record d’offrandes, mais Zach LaVine a également offert un festival face aux tristes Hornets : 42 points à un impressionnant 16/19 au tir, dont 8/9 de loin !

L’ancien des Bulls sortait d’un match à seulement 13 points face aux Warriors, et Doug Christie lui avait parlé.

« Il a voulu bien faire et s’intégrer, mais on a besoin qu’il soit lui-même » explique le coach. « Afin qu’on comprenne comment l’entourer au mieux. Ça ne veut pas dire qu’il marquera 42 points tous les soirs mais il doit être agressif. Parce que lorsqu’il se lance, les prises à deux arrivent et il peut partager le ballon. »

Quand il a la main chaude…

Lorsqu’il est lancé, le cercle semble ainsi immense pour Zach LaVine. Mis en confiance par les retards défensifs des Hornets et la réussite des grands soirs, à l’image de ce shoot qui rentre après avoir tapé le cercle puis la planche, le double All-Star a ensuite enflammé le Golden 1 Center en testant sa main chaude, qui ne refroidissait pas.

De quoi signer une performance remarquable d’efficacité, avec un TS% (qui prend en compte l’efficacité du 3-points et des lancers-francs) de 103.3%, ce qui en fait la sixième perf’ la plus efficace au-dessus des 40 points.

Zach LaVine est d’ailleurs le seul joueur à avoir réalisé deux performances à 40 points ou plus avec un TS% de plus de 100% dans l’histoire, après ses 41 points à 14/19 dont 11/13 de loin face aux Sixers, en janvier 2023.

Zach LaVine Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 MIN 77 25 42.2 34.1 84.2 0.4 2.4 2.8 3.6 2.1 0.7 2.5 0.1 10.1 2015-16 MIN 82 28 45.2 38.9 79.3 0.3 2.5 2.8 3.1 2.4 0.8 1.9 0.2 14.0 2016-17 MIN 47 37 45.9 38.7 83.6 0.4 3.0 3.4 3.0 2.2 0.9 1.8 0.2 18.9 2017-18 CHI 24 27 38.3 34.1 81.3 0.4 3.5 3.9 3.0 2.3 1.0 1.8 0.2 16.7 2018-19 CHI 63 35 46.7 37.4 83.2 0.6 4.0 4.7 4.5 2.2 1.0 3.4 0.4 23.7 2019-20 CHI 60 35 45.0 38.0 80.2 0.7 4.1 4.8 4.2 2.2 1.5 3.4 0.5 25.5 2020-21 CHI 58 35 50.7 41.9 84.9 0.6 4.4 5.0 4.9 2.4 0.8 3.5 0.5 27.4 2021-22 CHI 67 35 47.6 38.9 85.3 0.3 4.3 4.6 4.5 1.8 0.6 2.6 0.3 24.4 2022-23 CHI 77 36 48.5 37.5 84.8 0.5 3.9 4.5 4.2 2.1 0.9 2.5 0.2 24.8 2023-24 CHI 25 35 45.2 34.9 85.4 0.3 4.8 5.2 3.9 2.3 0.8 2.1 0.3 19.5 2024-25 * All Teams 49 35 50.0 41.9 81.8 0.3 4.3 4.6 4.5 1.6 0.9 2.9 0.2 23.4 2024-25 * CHI 42 34 51.1 44.6 79.7 0.3 4.5 4.8 4.5 1.5 0.9 2.9 0.2 24.0 2024-25 * SAC 7 37 43.0 26.4 93.8 0.3 3.0 3.3 4.7 2.0 1.0 2.7 0.1 20.3 Total 629 33 46.7 38.6 83.3 0.5 3.6 4.1 4.0 2.1 0.9 2.6 0.3 20.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.