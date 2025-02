Le public de l’American Airlines Center l’a entendu crier une bonne partie de la soirée. À chaque dunk converti, et ils ont été nombreux, Moses Brown a fait exploser sa rage. « Cela montre l’intensité avec laquelle je joue », remarque l’intérieur, titulaire d’un simple contrat de dix jours.

Trois ans après un premier passage d’une vingtaine de matchs, les Mavs ont de nouveau fait appel au joueur de 25 ans en réponse à une cascade de blessures dans leur secteur intérieur (Anthony Davis, Daniel Gafford, Dereck Lively II…).

Après deux premières sorties limitées niveau temps de jeu – tout de même 7 points et 7 rebonds en 9 minutes dans le « blowout » face aux Warriors – il a logiquement récupéré la place de titulaire cette nuit, car P.J. Washington était également sur la touche.

« Il a été super. Moses nous a apporté une étincelle, une grande (présence) au cercle poussant (Mark) Williams loin du cercle et en contestant ses tirs. On avait besoin de quelqu’un près du cercle, il a fait du très bon boulot pour nous », apprécie Jason Kidd.

Si sa présence n’a pas empêché la grosse sortie du pivot d’en face (26 points et 16 rebonds), le nouveau venu du Texas a aussi fait beaucoup travailler son adversaire direct, se permettant même un geste de la main pour lui montrer qu’il était « petit ». Avec 20 points (9/14), 11 rebonds et 2 contres en 31 minutes, il a signé l’une de ses meilleures performances en carrière.

Une nouvelle opportunité ailleurs ?

« C’était très impressionnant, surtout face à Mark Williams. C’était un duel intéressant à suivre quand ils se défiaient l’un l’autre. Mais il s’est montré à la hauteur, Moses, et nous a apporté une présence à l’intérieur », salue également Kyrie Irving.

De quoi convaincre les Mavs de le conserver, ou au moins de lui proposer un nouveau court contrat ? « Il recevra probablement dix jours de plus de la part de quelqu’un. Il faut lui reconnaître le mérite d’être venu en professionnel et de nous avoir aidés à trouver le moyen de gagner. Le prochain match sera son dernier et j’espère qu’il pourra jouer aussi bien qu’il l’a fait ce soir », semble trancher Jason Kidd.

Traduction : avec le retour progressif des blessés, la raquette des Mavs risquerait de se retrouver bouchée avec la signature d’un intérieur supplémentaire. Sauf que même si sa virée texane s’arrêtait bien samedi, après la réception des Bucks, Moses Brown a tout intérêt à se montrer sous son meilleur jour pour une autre opportunité.

« Je n’ai pas été titulaire avec cette équipe, je n’ai pas joué avec de toute l’année, alors en arrivant, je voulais juste être en adéquation, poser de bons écrans, ouvrir les gars. C’était important aujourd’hui. Je me sens bien. Je suis reconnaissant envers mes entraîneurs et à mes coéquipiers de m’avoir donné cette opportunité », remercie l’intérieur, en évoquant sa façon d’aborder les choses.

À voir si cette philosophie et sa performance vont lui permettre d’être récompensé à Dallas… ou ailleurs.

Moses Brown Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 POR 9 4 40.0 0.0 37.5 0.3 1.2 1.6 0.1 0.8 0.1 0.3 0.1 1.2 2020-21 OKC 43 21 54.5 0.0 61.9 3.6 5.3 8.9 0.2 2.2 0.7 1.0 1.1 8.6 2021-22 * All Teams 40 9 59.3 0.0 59.7 1.0 2.4 3.4 0.0 1.3 0.2 0.5 0.4 4.3 2021-22 * DAL 26 7 54.0 0.0 62.8 0.6 1.7 2.3 0.0 1.1 0.1 0.5 0.3 3.1 2021-22 * CLE 14 13 63.8 0.0 55.2 1.6 3.6 5.3 0.0 1.8 0.3 0.4 0.5 6.4 2022-23 * All Teams 36 8 63.5 0.0 45.8 1.6 2.3 3.9 0.1 1.1 0.1 0.4 0.4 4.3 2022-23 * LAC 34 9 63.5 0.0 45.8 1.7 2.4 4.1 0.1 1.1 0.1 0.4 0.4 4.6 2022-23 * BRK 2 3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 0.0 0.0 2023-24 POR 22 9 50.8 0.0 29.0 1.7 2.2 3.9 0.3 1.2 0.2 0.5 0.3 3.4 2024-25 * All Teams 11 6 65.4 0.0 66.7 0.6 1.5 2.2 0.2 0.7 0.3 1.0 0.2 3.5 2024-25 * IND 9 5 65.0 0.0 60.0 0.4 1.0 1.4 0.0 0.7 0.2 0.7 0.1 3.2 2024-25 * DAL 2 10 66.7 0.0 100.0 1.5 4.0 5.5 1.0 1.0 0.5 2.5 0.5 4.5 Total 161 12 56.7 0.0 54.0 1.8 3.0 4.9 0.2 1.4 0.3 0.6 0.5 5.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.