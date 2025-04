Les Bucks passent la 6e sans difficulté face aux Pelicans

Face à une équipe décimée, avec seulement huit joueurs peu référencés à disposition, ce match devait être une formalité. Il a fini par l’être pour les Bucks qui ont compté sur les 28 points et 11 rebonds de Giannis Antetokounmpo pour s’imposer largement face aux Pelicans (136-111).

Autour du Grec, qui n’a eu à jouer que 26 minutes, cinq autres joueurs ont terminé avec 12 points ou plus, dont l’un des hommes très en forme de la formation du Wisconsin, Kevin Porter Jr. (20 points).

D’abord très peu inspirés derrière l’arc, les locaux n’avaient pourtant pas réalisé l’entame de match idéale, avec un maigre premier quart-temps à 21 points inscrits. Le gourmand Lester Quinones, soutenu par Jamal Cain et Keion Brooks Jr. jouaient sans complexe en face.

Au point que NOLA a fait la course en tête, de peu, pendant une bonne partie de la première période. Les Bucks ont dû signer un 11-0 à l’approche de la mi-temps pour se donner de l’air (62-54). Dans le 3e quart-temps, Giannis Antetokounmpo a mis un sérieux coup d’accélérateur auquel Karlo Matkovic et sa troupe ont tenté de répondre. En vain.

Le souci pour les Pelicans, c’est que Ryan Rollins et Gary Trent Jr, puis Kevin Porter Jr. ont participé à la fête pour creuser un écart devenu beaucoup plus conséquent à l’entame de la dernière période (100-85). Écart devenu insurmontable par la suite, car les Bucks vont enchaîner avec un 8-0, empêchant les Pelicans de marquer pendant près de trois minutes. La suite ressemblera à une gestion des affaires courantes.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Pas d’avantage du terrain pour les Bucks. Malgré ce succès, les hommes de Doc Rivers sont assurés de démarrer le premier tour des playoffs à l’extérieur. La faute aux Pacers qui ont gagné cette nuit face aux Cavs, validant ainsi leur 4e place. Les Bucks ne sont même pas encore assurés de finir 5e et affronter Indiana. Il leur faudra battre leurs poursuivants, les Pistons, au moins une fois dans leurs deux affrontements pour finir la saison.

– Kevin Porter Jr. en pleine bourre. Nouvelle sortie très convaincante pour le meneur/arrière des Bucks qui, malgré sa maladresse extérieure (1/5), a encore apporté une belle étincelle du banc : 20 points (6/11), 7 passes, 5 rebonds, 5 interceptions et pas un seul ballon perdu. Il s’agissait de son 4e match de suite à 20 points ou plus. Sur cette période, il affiche 21 points (52% aux tirs dont 43% de loin), 7 rebonds et 6 passes de moyenne. Parviendra-t-il à tenir ce rythme lors de sa première campagne de playoffs en carrière ?

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.