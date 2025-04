Vainqueurs des Cavaliers, les Pacers complètent le Top 4 de l’Est

Sans Donovan Mitchell, Evan Mobley, Darius Garland ou Max Strus, les Cavaliers étaient tout de même proches d’aller chercher une 64e victoire à Indiana. Mais les Pacers sont parvenus à arracher un sixième succès consécutif (114-112). Ce résultat est d’autant plus précieux pour les joueurs de Rick Carlisle qu’il leur garantit de terminer au pire quatrième de la conférence Est.

Cleveland n’aura pourtant pas démérité, loin de là. Le cinq très expérimental Ty Jerome – Sam Merill – De’Andre Hunter – Dean Wade – Jarrett Allen a un tout petit peu de retard à l’allumage mais finit par trouver ses repères avec un 10-2 en un peu plus de deux minutes pour revenir sur les Pacers.

Il faut la rentrée d’Obi Toppin et Bennedict Mathurin pour que les locaux ne cassent le faux rythme dans lequel les Cavaliers les entraînaient. Obi Toppin est bouillant et enchaîne un alley-oop sur jeu placé, un panier à 3-points dans le corner et un dunk entre les jambes en contre-attaque ! Jarace Walker artille de loin à la sirène et Indiana compte cinq points d’avance à la fin du premier quart.

Ce bon passage ne dérègle pas pour autant les Cavaliers. Les remplaçants des Pacers connaissent un passage à vide au tir, au contraire du duo majeur Jerome – Hunter. Cleveland signe un 24-10, dont 17 points du tandem, qui s’occupe de tout offensivement. Les visiteurs prennent jusqu’à neuf points d’avance (38-47) et conservent quatre longueurs d’avance à la pause. Le quart d’heure de coupure ne refroidit pas un Ty Jerome, taille patron, auteur de deux nouvelles flèches derrière l’arc dès les premières minutes du troisième quart-temps. Indiana s’accroche mais souffre, et un 8-0 express emmené par Hunter permet à Cleveland de passer la barre des 10 points d’avance (63-74).

Dans les cordes, les Pacers sont remis en selle par Tyrese Haliburton. Le meneur All-Star amène l’étincelle en attaque et montre aussi l’exemple de l’autre côté du parquet. Haliburton puis McConnell sont au contre et le Gainbridge Fieldhouse monte en température autant que ses joueurs, auteurs d’un 12-0. Fâché, et peut-être désireux de secouer ses hommes, Kenny Atkinson passe sa colère sur les arbitres pour une faute qu’il estime oubliée : double faute technique et un retour aux vestiaires à une minute de la fin du troisième quart-temps.

HC Kenny Atkinson just got EJECTED from Pacers-Cavs after he wanted a foul called on this bucket

He got hit with a double-technical pic.twitter.com/s800poJyBt

— Bleacher Report (@BleacherReport) April 11, 2025