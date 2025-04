Les Cavaliers valident (enfin) la première place de l’Est

La première place de l’Est était l’objectif de la fin de saison. Et après avoir manqué le coche, dimanche dernier, lors d’une défaite face aux Kings, les Cavaliers ont assez nettement dominé les Bulls (135-113) pour la valider.

« Je suppose qu’on doit célébrer ce moment », ironise Kenny Atkinson après la rencontre. « On parle tout le temps d’aller de l’avant, mais ce soir, on fait la fête. Je pense que les gars dans le vestiaire sont super contents. »

Loin de se laisser emporter par l’euphorie du moment, les joueurs du Cleveland savent qu’ils vont faire face à de grosses échéances, et que cette première place ne leur garantit rien, comme le mentionne Darius Garland. « Cette année, c’est différent parce que nous sommes les chassés. Donc, on doit toujours jouer à notre meilleur niveau peu importe l’adversaire qu’il y a en face. Cela nous fait monter d’un cran. »

Une première depuis LeBron James

Si la saison n’est pas encore finie, ces Cavaliers version 2024/25 ont déjà marqué l’histoire de la franchise. C’est ainsi la première fois depuis 2016 que les Cavs finissent numéro 1 de l’Est, sans LeBron James donc.

« Qu’on l’aime ou pas, LeBron est le visage de cette ville », rappelait Jarrett Allen. « Il a tellement fait ici et c’est compliqué de le faire oublier. Nous essayons de faire quelque chose de spécial et j’espère que nous y arriverons. On va essayer d’aller aussi loin que possible. »

Avant de mettre le cap sur les playoffs, il y a un dernier record de franchise que les Cavaliers peuvent aller chercher : celui du nombre de victoires sur une seule saison. Actuellement, il est détenu par l’équipe de 2008/09 emmenée par l’inévitable LeBron James, qui avait remporté 66 matchs. Il reste trois rencontres à Donovan Mitchell et sa bande pour l’égaler en cas de parcours sans faute sur les derniers matchs.

« On a connu un coup de moins bien en mars, mais je suis fier de ce groupe et de cette organisation », reconnaît Kenny Atkinson. « C’est compliqué de remporter 63 matchs dans cette Ligue. C’est compliqué de finir premier. Donc c’est un grand accomplissement, mais nous en voulons encore plus. »