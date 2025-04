Les Warriors ont peur de tout gâcher…

Depuis l’arrivée de Jimmy Butler, on pensait que les Warriors étaient à l’abri d’une grosse boulette. Surtout depuis qu’ils ont leur destin entre les mains pour finir dans le Top 6. Sauf que cette nuit, les coéquipiers de Stephen Curry sont retombés dans leurs travers, et la sanction est immédiate : une défaite face aux Spurs, au buzzer, et une place de 7e, synonyme de « play-in ».

« Ce qui fait le plus mal dans cette défaite, ce n’est pas une possession en particulier. J’ai juste eu l’impression qu’à part les cinq premières minutes du match et les cinq premières minutes du troisième quart-temps, on n’a jamais vraiment eu le contrôle en défense » analyse Steve Kerr. « On leur a laissé une ouverture. On sait qu’ils sont très bons à 3-points – ils en ont mis 17 hier soir contre les Clippers et ont tenu bon, leur ont offert une vraie opposition. Donc ce n’est pas une surprise de voir ce genre d’effort de la part des Spurs. Mais on n’a tout simplement pas réussi à les contenir défensivement. Et quand tu fais ça, tu laisses la porte ouverte à des tirs comme celui que Harrison a mis à la fin. »

Ce qui déçoit Steve Kerr, mais aussi Stephen Curry, c’est que les Warriors aient pris ce match à la légère. « On est déjà en playoffs. Et c’est ce que les playoffs représentent : de la pression, beaucoup d’enjeu, des défaites compliquées » poursuit le coach. « La seule chose à faire, c’est de relever la tête et d’y retourner le lendemain. On a un gros match à Portland. On prend l’avion demain, on prépare les gars et on y retourne. »

Deux matches à gagner absolument !

Même discours chez Stephen Curry : « On sait très bien où on en est. On sait que chaque match est crucial. Ça l’est depuis deux semaines » rappelle-t-il. « Et on a fait beaucoup d’efforts pour se donner une chance de remonter dans le classement, surtout quand on voit où on était avant la « trade deadline ». C’est dur de perdre ces deux derniers matchs à domicile… Deux matchs qu’on sentait gagnables, qu’on aurait dû gagner. Je ne sais pas encore comment ça aura un impact sur le classement final après dimanche, mais il nous reste deux matchs à jouer, il faut gagner les deux et on verra. On s’est juste compliqué la tâche. »

Auteur de 30 points, le meneur All-Star ne veut pas céder à la sinistrose, et il espère que c’est juste un accident.

« Notre bilan est excellent sur les vingt derniers matchs, et à chaque fois, on ressent cette urgence. Là, avec deux matchs restants, tu peux vraiment te concentrer : ces 48 minutes vendredi seront importantes, dimanche aussi. On a eu une approche très pro, on a joué avec une bonne constance. Ce soir, notre exécution n’a juste pas été bonne, et une bonne équipe doit savoir rebondir, faire le job sur les deux prochains, et ensuite on verra. On doit désormais prouver qu’on est une bonne équipe. »