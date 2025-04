Les Pacers veulent utiliser la fin de saison régulière comme rampe de lancement

Tout va bien pour les Pacers en ce moment. Même sans Pascal Siakam, ils ont réussi à battre les Nuggets et c’est leur quatrième victoire de suite. C’est même la 10e sur les 12 derniers matches. Bien accrochés à leur quatrième place de la conférence Est, ils semblent avoir le vent dans le dos à une semaine de la fin de la saison régulière.

« Ces cinq derniers matches, dont celui de dimanche, seront des matches de playoffs. C’est comme ça qu’on aborde les choses. Toutes ces rencontres comptent vraiment », assure Rick Carlisle. « Donc, on doit afficher nos standards, on doit être nous-mêmes. »

Le coach des Pacers n’a pas hésité à reprendre le mantra des Warriors de la grande époque, « Strength in Numbers », que l’on peut traduire par « la force du nombre », pour parler des prochains jours.

Il reste encore quatre matches à jouer pour les Pacers, contre Washington, Orlando et deux fois Cleveland.

Avec trois victoires d’avance sur les Bucks (44 victoires – 34 défaites), les joueurs d’Indiana (47 victoires – 31 défaites) ont quasiment l’assurance – sauf effondrement total – de conserver leur quatrième place, donc l’avantage du terrain pour le premier tour. Qui sera sans doute joué contre Milwaukee justement…

« On aborde les matches de la bonne manière. On veut cet avantage du terrain, c’est le plus important en ce moment, on veut le valider », confirme Tyrese Haliburton. « Avoir l’avantage du terrain, c’est important donc on va tout faire pour l’obtenir. »