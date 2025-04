L’inquiétude grandit autour de Jamal Murray

Et de quatre ! Battus pour la quatrième fois de suite, c’est au tour des Nuggets de souffrir à l’Ouest sur cette fin de saison régulière, et l’absence de Jamal Murray n’y est évidemment pas étrangère. Le meneur canadien a manqué son cinquième match de suite en raison d’une élongation de l’ischio-jambier de la cuisse droite, lui qui avait déjà souffert d’une blessure à la cheville en fin de saison dernière qui avait mis à mal sa fin d’exercice.

Avant la rencontre, Mike Malone a donné de ses nouvelles et ce n’est pas rassurant. On pourrait en effet ne pas le revoir avant le début des playoffs, si les Nuggets parviennent à se qualifier, ce qui est loin d’être assuré…

« Jamal est blessé. Ce n’est pas une question de prudence. Il est blessé », a-t-il ressassé. « C’est une situation bizarre. Il a été en « day-to-day », puis ce n’était plus le cas. C’est clair que c’est une grosse perte pour nous. Mais on a plus que ce qu’il faut pour compenser. On l’a montré à de multiples reprises dans ce vestiaire. Donc si Jamal n’est pas en mesure de jouer, on a besoin d’autres gars pour élever leur niveau et jouer en étant dans l’urgence ».

Besoin de tout le monde pour compenser

Comme ce fut le cas à New York lors de la blessure de Jalen Brunson, Denver attend de ses lieutenants qu’ils prennent le relais et assument plus de responsabilités. Christian Braun a montré l’exemple, lui qui a sorti son meilleur match en carrière cette nuit avec 30 points.

Mike Malone ne veut pas non plus enterrer Russell Westbrook, même si ce dernier souffle toujours le chaud et le froid, comme sa fin de match ratée dans la défaite en double-prolongation face à Minnesota (140-139) l’a encore prouvé la semaine dernière. Un revers qui pourrait coûter très cher dans le sprint final.

« On n’en serait pas là si Russell n’avait pas été là cette année », a rappelé le coach de Denver. « C’est facile de regarder les choses et de garder seulement ce qu’il vient d’arriver : ‘Il a raté un layup, il a fait une faute contre Minnesota’, et tout le monde veut se lâcher sur lui. (…) Ce n’est pas mon cas. Je respecte Russell Westbrook et j’apprécie tout ce qu’il a fait pour cette équipe cette année, sur le terrain et en dehors. Avec l’absence de Jamal, on a besoin de Russell Westbrook. On a besoin qu’il apporte une étincelle, de l’énergie, et nos pertes de balle ne sont pas seulement le fait de Russ. C’est un problème qui concerne toute l’équipe en ce moment ».

La preuve avec la défaite face aux Pacers, avec un dernier ballon perdu des mains de Nikola Jokic…

Jamal Murray Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 DEN 82 22 40.4 33.4 88.3 0.5 2.1 2.6 2.1 1.5 0.6 1.4 0.3 9.9 2017-18 DEN 81 32 45.1 37.8 90.5 1.0 2.7 3.7 3.4 2.1 1.0 2.1 0.3 16.7 2018-19 DEN 75 33 43.7 36.7 84.8 0.9 3.4 4.2 4.8 2.0 0.9 2.1 0.4 18.2 2019-20 DEN 59 32 45.6 34.6 88.1 0.8 3.2 4.0 4.8 1.7 1.1 2.2 0.3 18.5 2020-21 DEN 48 36 47.7 40.8 86.9 0.8 3.3 4.0 4.8 2.0 1.3 2.2 0.3 21.2 2022-23 DEN 65 33 45.4 39.8 83.3 0.7 3.2 4.0 6.2 1.6 1.0 2.2 0.2 20.0 2023-24 DEN 59 32 48.1 42.5 85.3 0.7 3.4 4.1 6.5 1.8 1.0 2.1 0.7 21.2 2024-25 DEN 65 36 47.6 39.6 88.7 0.7 3.2 3.8 6.0 1.9 1.4 2.0 0.5 21.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.