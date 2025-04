Stats & Highlights | Les Blazers y croient encore…

A dix jours de la fin de la saison régulière, le suspense est à son comble, et à l’Ouest, les Blazers n’ont pas dit leur dernier mot dans la course aux « play-in ». D’autant que les Kings et les Suns sont au plus mal. Résultat, grâce à leur victoire face aux Raptors (112-103), les joueurs de Chauncey Billups peuvent encore créer le braquage parfait avec 34 victoires pour 43 défaites, soit deux succès des moins que les Kings, actuels 10e.

Comme face aux Hawks, les Blazers sont guidés par Shaedon Sharpe (36 points, dont 20 en première mi-temps) et Deni Avdija (26 points, 15 rebonds). Sous son impulsion, les Blazers ont largement dominé au rebond offensif avec 22 points inscrits sur des « secondes chances ». Côté Toronto, Darko Rajakovic profite de la fin de saison pour faire tourner un maximum.

Giannis le magnifique !

Pour le Magic, la situation est différente puisque la franchise d’Orlando a déjà son billet en poche pour le « play-in » et elle rêve plutôt de qualification directe en playoffs. Avec un Paolo Banchero à 33 points, 18 rebonds et 8 passes, tout est permis, et le Magic s’impose logiquement face aux Wizards (109-97). C’est la 10e victoire de suite du Magic face à Washington, et ce succès leur permet de passer devant les Hawks.

Pour les Bucks, il s’agit plutôt de conserver cette place en playoffs, et face aux Sixers, Giannis Antetokounmpo signe l’un de ses meilleurs matches en carrière avec 35 points, 17 rebonds et 20 passes. Jamais un joueur n’avait cumulé de telles stats dans l’histoire ! Côté Philly, c’est une 10e défaite de rang, et Guerschon Yabusele surnage avec 22 points aux côtés d’Adem Bona (28 points) et Quentin Grimes (24 points).

Toronto – Portland 103 – 112





Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

WAS 97 ORL 109 PHI 113 MIL 126 BRO 90 MIN 105 MIA 108 MEM 110 TOR 103 POR 112 LAL 116 GSW 123

Washington – Orlando 97 – 109





Philadelphie – Milwaukee 113 – 126





