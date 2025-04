Le retour de Daniel Gafford gâché par une vilaine défaite des Mavericks

Le 10 février, Daniel Gafford sortait sur blessure, à cause d’une entorse du genou droit. Sept semaines après, il était enfin de retour face aux Nets. Un renfort au meilleur des moments pour les Mavericks, à deux semaines de la fin de la saison régulière et alors que la franchise se bat pour aller chercher un billet pour le « play-in ».

Mais ce retour est gâché par une défaite très vilaine, après deux victoires d’affilée, face à une équipe de Brooklyn déjà en vacances. « On n’avait pas d’énergie dans ce match », se lamente Jason Kidd. « Ça arrive quand on revient d’un long road trip. »

« C’est dur à avaler comme défaite, avec un match qu’on pouvait gagner et qu’on aurait dû gagner », poursuit Anthony Davis. « Il y a eu des fautes, des shoots douteux, et eux ont inscrit 20 paniers primés. C’est compliqué de battre une équipe quand on offre autant de tirs ouverts à 3-pts. On doit faire mieux en défense. »

Le début d’une association avec Anthony Davis

Et Daniel Gafford dans tout ça ? Le pivot a compilé 17 points et 7 rebonds en 19 minutes. « Il a été bon des deux côtés du terrain », estime son entraîneur. « C’était génial », relate le joueur. « Au début j’ai raté des choses puis, au fil de la rencontre, c’est redevenu naturel. C’était important pour moi de revenir. »

Pour la première fois depuis le premier match d’Anthony Davis sous les couleurs des Mavericks, les deux intérieurs ont pu évoluer ensemble. Leur association, qui n’est qu’à ses débuts, a pu être observée avec un alley-oop, avec la passe de l’ancien des Lakers vers Daniel Gafford.

« Davis est, d’après moi, un des meilleurs intérieurs pour faire le jeu. Quand on parle d’une passe lobée, il sait où la mettre et je dois seulement être là », décrit le pivot. « C’est un avantage qu’on a d’avoir deux intérieurs », ajoute Anthony Davis, qui n’avait jamais perdu avec les Mavericks. « Les défenses vont être agressives et avec sa capacité à shooter et mettre la pression sur le cercle, il va être ouvert. »

Daniel Gafford Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 21 43 14 70.1 0.0 53.3 1.2 1.3 2.5 0.5 2.3 0.3 0.7 1.3 5.1 2020-21 * 22 54 15 68.4 0.0 66.7 1.7 2.5 4.3 0.5 1.8 0.5 0.8 1.4 7.0 2020-21 * 22 31 12 69.0 0.0 65.9 1.4 1.9 3.3 0.5 1.7 0.4 0.7 1.1 4.7 2020-21 * 22 23 18 68.1 0.0 67.2 2.2 3.4 5.6 0.5 1.9 0.7 0.8 1.8 10.1 2021-22 23 72 20 69.3 0.0 69.9 2.2 3.5 5.7 0.9 2.4 0.4 0.9 1.4 9.4 2022-23 24 78 21 73.2 0.0 67.9 2.1 3.5 5.6 1.1 2.4 0.4 1.1 1.3 9.0 2023-24 * 25 74 25 72.5 0.0 67.4 2.6 5.0 7.6 1.6 3.1 0.9 1.0 2.1 11.0 2023-24 * 25 45 27 69.0 0.0 70.6 2.9 5.1 8.0 1.5 3.3 1.0 1.0 2.2 10.9 2023-24 * 25 29 22 78.0 0.0 60.7 2.2 4.7 6.9 1.6 2.8 0.7 1.0 1.9 11.2 2024-25 26 51 22 69.9 0.0 69.9 2.7 4.1 6.9 1.4 2.7 0.4 1.2 1.9 12.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.