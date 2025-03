Les Mavericks déjouent le nouveau furieux comeback des Bulls

Les amateurs de suspense sont gâtés cette semaine, et plus particulièrement les fans des Bulls. Vainqueurs des Lakers sur un panier miracle de Josh Giddey jeudi soir, les Bulls ont bien failli récidiver puisqu’ils remontent un écart de 11 points dans le « money time » pour finalement s’incliner 120-119 face aux Mavericks. Le panier à la dernière seconde de Nikola Vucevic n’aura pas suffi.

Mais avant de vivre un nouveau « thriller », les Mavericks et les Bulls n’avaient clairement pas débuté de la meilleure des façons, entre le manque de rythme d’Anthony Davis, le « floater » loupé de Klay Thompson ou encore le dunk raté de Matas Buzelis. C’est finalement Kevin Huerter qui stoppe ce round d’observation pour permettre aux Bulls de créer un premier break (12-5) avec un sublime dunk de Buzelis. Davis est logiquement rappelé sur le banc, et un très bon passage de Brandon Williams donne les commandes aux Mavericks (28-21). Une embellie de courte durée puisque Coby White prend feu à son tour pour lancer un 13-2, et redonner la main à Chicago (34-30)

.

Du grand Klay Thompson

Le match s’emballe et les Bulls passent la barre des dix points d’avance (50-38) grâce au duo Buzelis-Giddey. Côté Dallas, Klay Thompson a trouvé son jardin, et le « Splash Brother » enchaîne les 3-points. Billy Donovan le stoppe avec un temps-mort, mais les Mavericks sont lancés, et ça donne un 15-0 ! À la pause, Dallas est passé devant : 58-55.

Le scénario change complètement au retour des vestiaires avec du « hourra basket ». Les Bulls imposent leur rythme, mais ils perdent beaucoup de ballons, et surtout ils oublient défendre. Dallas enchaîne les paniers faciles par Davis et PJ Washington (76-69), et il faut un grand Coby White pour éviter aux Bulls de sombrer (76-75).

Grâce à Naji Marshall et Brandon Williams, Dallas résiste, et les joueurs de Jason Kidd conservent une maigre avance (89-87) à la fin du 3e quart-temps.

Les Mavericks évitent toute faute idiote

Mais le banc a redonné un élan, et le duo Davis-Jones insiste, et sur un panier avec la faute, l’ancien intérieur des Lakers offre aux Mavericks leur plus gros écart du match (98-89). La paire Collins-Vucevic se lâche à 3-points, mais Klay Thompson, en catch-and-shoot, leur répond (106-97). Après une séquence assez folle au rebond, Marshall plante la claquette qui fait mal pour donner 11 points d’avance (112-101). Les Mavericks doivent désormais bien gérer le « money time », mais comme face aux Lakers, les Bulls se lancent dans un sprint final.

Matas Buzelis est incroyable de culot, et comme Coby White se met à son niveau, les Bulls recollent au score : 118-115 à 32 secondes de la fin. Derrière, Dinwiddie loupe son tir en fin de possession, et Davis préfère envoyer Vucevic aux lancers-francs. Le Monténégrin manque le premier, mais met le second : 118-116 à huit secondes de la fin.

Faute volontaire sur Klay Thompson, qui met ses deux lancers (120-116). Les Mavericks n’ont plus qu’à gérer les six dernières secondes, et ils ont la bonne idée de laisser Vucevic seul pour shooter à 3-points. Il le met pour revenir à un point (120-119), mais le buzzer retentit, et les Bulls s’inclinent devant leur public.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Point au classement. Les Mavericks enchaînent une 3e victoire de rang pour creuser l’écart avec les Suns, actuellement 11e. Ils passent même 9e, ce qui est synonyme d’un éventuel avantage du terrain au premier tour du « play-in ». Même position pour les Bulls à l’Est.

– Anthony Davis invaincu. Même s’il apparaît à 40% de ses moyens, l’ancien Laker n’a toujours pas perdu sous ses nouvelles couleurs, avec une 4e victoire avec Dallas. Intimidant en défense, Anthony Davis évite les contacts et on a l’impression qu’il joue en serrant les dents.

– Buzelis crève l’écran. Véritable machine à dunks, le Lituanien est un avaleur d’espaces. Dès qu’il voit une ouverture, il fonce au cercle, et son activité est permanente. C’est lui dans le « money time » qui relance son équipe.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.