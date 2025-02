Nouvelle tuile pour les Mavericks : Daniel Gafford sur le flanc

Les Mavericks n’avaient vraiment pas besoin de ça en ce moment. Encore en pleine digestion de l’échange de Luka Doncic vers les Lakers en échange d’Anthony Davis, les blessures s’enchaînent en plus pour Dallas. Outre Davis, touché lors de son premier match dans le Texas, Jason Kidd va désormais devoir se passer de Daniel Gafford. Le pivot a subi une entorse du genou contre les Kings et sera de nouveau examiné dans deux semaines.

L’ancien joueur des Wizards était davantage sollicité dernièrement alors que Dereck Lively II est à l’infirmerie pour encore une semaine minimum avec une fracture de fatigue à la cheville. Sans ses deux principaux postes 5, les Mavericks vont être contraints de bricoler, d’autant que Dwight Powell est lui aussi absent pour une durée indéterminé pour un problème à la hanche…

Daniel Gafford signe jusque-là une belle saison avec sa meilleure moyenne de points en carrière et une place dans le Top 5 des contreurs de la ligue (12,3 points, 6,9 rebonds, 1,9 contre en 22 minutes).

Olivier-Maxence Prosper et Kylor Kelley, seuls intérieurs disponibles

C’est plus largement la quasi totalité du secteur intérieur qui grince, puisque P.J. Washington, qui aurait pu être décalé au poste 4, souffre d’une entorse de la cheville, alors que Caleb Martin, récupéré dans les derniers jours du marché des transferts, est attendu pour sa première vers la fin du mois.

Les Mavericks affrontent Golden State la nuit prochaine et pourraient donc n’avoir à disposition que les seuls Olivier-Maxence Prosper et Kylor Kelley, en « two-way contract », dans la raquette. Cela avait déjà été le cas le 2 février dernier à Cleveland dans une cascade d’absences, pour une gifle monumentale reçue de la part des Cavs (144-101)…

Les Mavericks pourraient voir leur 8e place à l’Ouest en péril, puisqu’ils comptent désormais le même nombre de défaites que les Kings, les Warriors et les Suns, avec un succès de plus que Golden State et Sacramento, et deux de plus que Phoenix.

Daniel Gafford Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 CHI 43 14 70.1 0.0 53.3 1.2 1.3 2.5 0.5 2.3 0.3 0.7 1.3 5.1 2020-21 * All Teams 54 15 68.4 0.0 66.7 1.7 2.5 4.3 0.5 1.8 0.5 0.8 1.4 7.0 2020-21 * CHI 31 12 69.0 0.0 65.9 1.4 1.9 3.3 0.5 1.7 0.4 0.7 1.1 4.7 2020-21 * WAS 23 18 68.1 0.0 67.2 2.2 3.4 5.6 0.5 1.9 0.7 0.8 1.8 10.1 2021-22 WAS 72 20 69.3 0.0 69.9 2.2 3.5 5.7 0.9 2.4 0.4 0.9 1.4 9.4 2022-23 WAS 78 21 73.2 0.0 67.9 2.1 3.5 5.6 1.1 2.4 0.4 1.1 1.3 9.0 2023-24 * All Teams 74 25 72.5 0.0 67.4 2.6 5.0 7.6 1.6 3.1 0.9 1.0 2.1 11.0 2023-24 * WAS 45 27 69.0 0.0 70.6 2.9 5.1 8.0 1.5 3.3 1.0 1.0 2.2 10.9 2023-24 * DAL 29 22 78.0 0.0 60.7 2.2 4.7 6.9 1.6 2.8 0.7 1.0 1.9 11.2 2024-25 DAL 51 22 69.9 0.0 69.9 2.7 4.1 6.9 1.4 2.7 0.4 1.2 1.9 12.3 Total 372 20 70.9 0.0 67.4 2.1 3.5 5.6 1.0 2.5 0.5 1.0 1.6 9.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.