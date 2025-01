Ça bouge encore à l’infirmerie de Dallas : Kyrie Irving en sort, Dereck Lively II y entre

Bloqué à l’infirmerie et au dos, Kyrie Irving avait manqué les cinq derniers matches à cause d’un écrasement d’un disque intervertébral au niveau des lombaires. Dans la défaite face aux Nuggets, il a enfin pu signer son retour, avec 11 points à 4/18 au shoot.

« Mon dos va bien mieux. Les deux dernières semaines ont été pénibles », confie le champion NBA 2016. « Je n’avais jamais vraiment eu de soucis au dos auparavant, donc j’ai passé une IRM et découvert ma blessure au disque. J’ai parlé à quelques experts, des coéquipiers, des gars du staff qui ont été opérés ou ont connu ça. Il faut être malin avec ça. J’ai eu de la chance de pouvoir revenir et jouer. »

Kyrie Irving dit même qu’il a eu l’impression de s’être « levé du canapé et d’avoir décidé de jouer un match NBA » ce mardi. Est-il capable désormais d’enchaîner les rencontres ? « Il faut le gérer au mieux. On n’est pas au stade où il faut être opéré, Dieu merci. Il faut être malin, et ne pas trop être prudent non plus. Il est probable que je joue le prochain match. »

Serrer les dents, encore et toujours

Ce ne sera sûrement pas le cas pour Dereck Lively II, touché à la cheville droite en début de rencontre. Il sera « sans doute » absent ce mercredi face aux Pelicans a indiqué Jason Kidd. « On doit encore faire avec les blessures », se lamente le coach face aux mouvements incessants dans l’infirmerie de Dallas ces dernières semaines.

« Il faut passer à la suite, gérer ses émotions, se donner du courage et en donner aux gars », annonce Kyrie Irving. « On a encore une blessure malheureuse avec Dereck Lively II. On doit surmonter ce problème de blessures et continuer d’aller de l’avant. La saison ne sera pas parfaite, inutile de s’attendre à ça. On est en plein dedans et on doit faire avec. On va faire de notre mieux et on doit rester soudé. »

La période est compliquée pour les Mavericks, qui restent sur sept défaites en neuf matches alors que dans les dix prochains jours, ils devront notamment affronter deux fois le Thunder, ainsi que les Celtics. Toujours sans Luka Doncic qui pourrait, de son côté, revenir avant la coupure du All-Star Game…