Les Mavericks se font piétiner par les Cavaliers : – 43 !!!

Le départ annoncé de Luka Doncic et l’arrivée imminente d’Anthony Davis n’ont pas eu l’effet d’une réaction d’orgueil, bien au contraire. Vraisemblablement perturbés mentalement et décimés avec les absences de Kyrie Irving, Daniel Gafford ou encore P.J. Washington, les Mavericks ont complètement sombré sur le parquet du leader de la ligue, Cleveland. Les Cavaliers ont été sans pitié, en s’imposant de 43 points !

Tout s’est joué très vite au Rocket Mortgage Fieldhouse, à peine quatre minutes en réalité. Juste le temps pour Darius Garland d’inscrire trois paniers à 3-points coup sur coup pour lancer l’assaut des Cavaliers, un 18-2 en trois minutes avec pêle-mêle un poster de Jarrett Allen sur Kessler Edwards quelques secondes après avoir contré Prosper, ou un tir extérieur d’Evan Mobley. Cleveland déroule et l’écart enfle à vue d’oeil : 34-10 après 7’30 ».

50 points dès le premier quart-temps !

Les hommes de Kenny Atkinson pourraient difficilement proposer un meilleur basket en attaque, avec une circulation de ballon remarquable et le soin de profiter de chaque contre-attaque. Un cocktail létal pour des Mavericks submergés et menés 50-19 à la fin du premier quart-temps, un total de points jamais vu en un quart dans toute l’histoire de la franchise de l’Ohio.

Et le festival est tout sauf terminé. Sam Merrill y va de son 4/4 de loin en cinq minutes pour maintenir la tête des Mavericks sous l’eau. Les Cavaliers sont en totale réussite avec un irréel 16/22 derrière l’arc en première période, pendant qu’Evan Mobley s’amuse sous les cercles avec 15 points, 11 rebonds et 5 contres à la pause. Cleveland rentre aux vestiaires avec 91 points marqués, un autre record de franchise. Dallas ne parvient même pas à sauver les apparences et pointe à 45 longueurs à la mi-temps (91-46).

La deuxième période vire, logiquement, vers un « garbage time » géant alors que les Cavaliers restent sérieux en début de troisième quart-temps. Les titulaires de Kenny Atkinson retournent sur le banc à 18 minutes de la fin, le devoir accompli. Même maladroits, les joueurs de Jason Kidd n’abandonnent pas complètement et remportent au moins le troisième acte (29-28). Cela ne douche pas l’enthousiasme des locaux pour autant, qui se donnent pour mission d’abreuver à foison Merrill, toujours bouillant à 3-points. Le sniper des Cavaliers s’arrête à neuf réussites, sur les 26 totales des Cavaliers, là encore des records de franchise. Les locaux remportent leur 40e victoire de la saison, une correction 144-101.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les Cavaliers continuent d’en imposer. Contre de bien faibles Mavericks, les coéquipiers de Donovan Mitchell n’ont pas pour autant pris le match à la légère, pliant l’affaire dès le premier quart-temps pour passer un dimanche très tranquille. Avec 40 victoires en 49 matchs, Cleveland prend six victoires d’avance sur les Celtics à l’Est.

– 24 heures à vite oublier pour Dallas. Les Mavericks n’ont visiblement pas reçu le message de leur GM Nico Harrison comme quoi la défense fait gagner des titres. L’équipe C des Mavs, avec un cinq de départ très expérimental Dante Exum – Spencer Dinwiddie – Klay Thompson – Olivier-Maxence Prosper et Kylor Kelley n’a pas montré grand-chose, à l’image du 1/10 au tir de Thompson. Vivement le vrai début de la nouvelle saison de Dallas.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.