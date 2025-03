Anthony Davis, le porte-bonheur des Mavericks

Il n’est clairement pas à son meilleur niveau comme en témoigne son 7 sur 23 aux tirs, mais Anthony Davis a joué 30 minutes cette nuit, et il cumule 18 points, 7 rebonds, 5 passes et 2 contres face aux Bulls. Mieux Anthony Davis est un vrai porte-bonheur pour les Mavericks. Les chiffres ne trompent pas : quatre matches, quatre victoires ! Dont trois d’affilée dans ce « road trip » pour passer de la 11e à la 9e place, et ainsi relancer une fin de saison qu’on pensait foutue.

« Nous nous concentrons simplement sur un match à la fois », répète Jason Kidd. « Comme vous le savez, ce groupe est soudé, ils se battent les uns pour les autres, ils exécutent le plan de jeu. Terminer ce road trip avec une victoire et un bilan de 3v-1d est important à ce stade de la saison, peu importe le classement. »

Le plus important, c’est de creuser l’écart avec les Suns, 11e, et même de passer devant les Kings, pour récupérer cette 9e place. Il reste sept rencontres à jouer, et c’est autant de finales pour conserver cet avantage du terrain lors de la première soirée de « play-in ».

Une énorme force mentale

« Maintenant, on a la chance de revenir à la maison pour les Nets et les Hawks. Il faut protéger notre terrain » poursuit Kidd, tandis que Klay Thompson apprécie de retrouver un groupe garni : « C’est juste génial de voir 11 ou 12 joueurs en tenue. C’est tellement bien… Je sais qu’une fois qu’on sera au complet, on aura une chance de très bien finir la saison régulière. »

Pour Kidd, les blessés comme les valides se défoncent au quotidien, et ça donne de la force au groupe. « D’abord, on ne parle pas des blessures. Ensuite, on parle des joueurs qui peuvent jouer. On en a qui se battent pour revenir. Anthony Davis l’a fait. Caleb Martin aussi, et j’espère que Daniel Gafford et Dereck Lively II seront les prochains. On va se battre jusqu’au bout ! »