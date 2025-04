Cette fois, les Pacers braquent les Kings !

Encore une drôle de victoire pour les Pacers ! A l’occasion de la venue des Kings et malgré l’absence de Myles Turner, malade, Indiana a fini par avoir le dernier mot, non sans avoir souffert !

Sacramento a mené la danse pendant plus de trois quart-temps, après un début de match durant lequel le « revenant » Domantas Sabonis n’a pas hésité à marquer son territoire. Le poste 5 lituanien a passé 12 points dans le premier acte, dont deux dunks autoritaires, afin de permettre aux siens de prendre le meilleur départ (27-28). TJ McConnell, Obi Toppin et Tony Bradley ont contribué à redonner de l’allant aux locaux (48-44), mais Sacramento a très vite repris le contrôle, s’appuyant sur l’adresse extérieure de Keon Ellis et Keegan Murray. Plutôt discret jusque là, DeMar DeRozan a alors donné six longueurs d’avance aux Californiens à la pause (54-60).

Mais le plus dur était à venir pour Indiana, qui a plongé au retour des vestiaires face à l’agressivité et l’impact des Kings. Il y a eu les 3-points de la paire LaVine-Murray et surtout deux paniers de Domantas Sabonis dont un dunk après avoir enfoncé Thomas Bryant, symbole de la force déployée par les hommes de Doug Christie, pour contribuer à porter l’écart à +16 (60-76) ! C’est à ce moment qu’Indiana a lancé son opération sauvetage. Obi Toppin a réussi trois paniers à 3-points et Aaron Nesmith l’a accompagné pour apporter la dose d’agressivité nécessaire avec notamment un 2+1 pour maintenir l’espoir à 12 minutes de la fin (81-86).

Un « small ball » par défaut, mais décisif

Le « small ball » contraint des Pacers a fini par faire effet, Domantas Sabonis n’a plus réussi à scorer, et même si DeMar DeRozan a réussi à retarder l’échéance, les locaux ont inexorablement grignoté leur retard. Encore une fois, le duo Nesmith-Toppin a su montrer la voie. Puis après de multiples ratés au moment de passer devant, Indiana a pu compter sur Tyrese Haliburton pour faire basculer le match du bon côté, avec un lay-up, un floater et surtout un panier à 3-points pour faire enfin passer les Pacers en tête (100-98).

Le coup fatal pour Sacramento qui a encaissé un 3-points de Pascal Siakam en sortie de « pick-and-pop » sur un service de l’inévitable Haliburton. Le meneur a fini le boulot sur la ligne des lancer-francs avant de laisser le soin à Aaron Nesmith d’en faire autant pour ponctuer ce retour fulgurant et assurer la victoire, 111-109 !

CE QU’IL FAUT RETENIR

Encore un braquage pour Indiana ! Les Pacers n’en finissent plus d’enchaîner les « remontada » après Dallas et deux récentes victoires en prolongation, face à Minnesota et Brooklyn. Celle-ci a un goût particulier au regard de l’adversaire et du scénario, tant Indiana a manqué d’occasions de passer devant, jusqu’au coup de chaud d’un Tyrese Haliburton retrouvé sur la fin. Elle permet aussi à la formation de Rick Carlisle de se rapprocher de la quatrième place de la conférence Ouest.

Le final de Tyrese Haliburton. En grande difficulté au scoring durant tout le match, le meneur a pris feu dans le « money-time » en inscrivant 12 de ses 19 points en dans les cinq dernières minutes avant de trouver Pascal Siakam pour le 3-points de la victoire. C’est ce qu’on attend d’un « franchise player », répondre présent dans les moments importants.

Domantas Sabonis a fini par craquer. Dominateur pendant trois quart-temps, il semblait tout en maîtrise après avoir écrasé Thomas Bryant pour contribuer à sceller le plus gros écart du match. Il a ensuite commis un étrange « air-ball » au lancer-franc avant de disparaître complètement de la situation, pour terminer avec un zéro pointé dans le dernier acte. Il faut aussi donner du crédit à la défense « small ball » d’Obi Toppin et Pascal Siakam qui ont réussi à bien le gêner sur la fin. Tyrese Haliburton et Domantas Sabonis n’ont pas fini d’être comparés, eux qui ont été le fruit d’un échange « gagnant-gagnant » entre Indiana et Sacramento il y a trois ans. Force est de constater que cette nuit, l’un a bien débuté le match, mais l’autre l’a mieux fini !

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.