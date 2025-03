Le cauchemar des Suns a repris

« Les Suns devraient-ils mettre fin à leur saison après leur pire défaite de l’année ? » La presse locale s’interroge déjà au lendemain d’une terrible défaite pour la formation de Phoenix face aux Rockets. Alors que les hommes de Mike Budenholzer n’ont plus beaucoup de jokers dans la perspective d’un play-in, ils ont flanché face aux Texans : défaite de 39 points.

Le technicien décrit logiquement cette défaite comme « un pas dans la mauvaise direction ». 32 points encaissés dans le premier quart-temps, puis 46 dans le second : « Ce n’est pas assez bon », qualifie Mike Budenholzer avec une bonne dose d’euphémisme.

Grayson Allen, lui, a beaucoup de mal à expliquer l’ampleur de ce revers. « Hum… (longues secondes d’hésitation) On s’est un peu endormi, on a perdu des ballons, on a lâché une tonne de points sur une courte séquence et on s’est retrouvé à -30 », finit par lâcher le shooteur, qui ne cache pas sa peine : « C’est très frustrant. Je ne dirais même pas que ce sont les défaites, mais le fait de n’être pas le coup dans ces matchs, ça craint. »

Son équipe en avait déjà pris 30 à domicile face aux Celtics, avant d’enchaîner un revers de 15 unités dans le Minnesota. « Ce soir était une mauvaise soirée. Il n’y a pas d’autre manière de le dire. Je ne pense pas que ce soit le cas tous les soirs. Mais ce soir, on n’a pas été bon. Urgence, peu importe comment vous voulez l’appeler. On n’a pas été bon », tranche Mike Budenholzer.

Kevin Durant absent à Milwaukee

Pire, avec cette rencontre face aux Rockets, ses troupes ont perdu Kevin Durant en cours de route, touché à la cheville. Le coach des Suns annonce déjà que « KD » ne sera pas du prochain déplacement, mardi, à Milwaukee.

Alors que Bradley Beal a manqué les sept derniers matchs, une absence de Kevin Durant, qui doit passer des examens aujourd’hui, tuerait les derniers espoirs d’accéder aux phases finales.

Des Suns qui démarrent un « road trip » périlleux à l’Est, chez les Bucks donc, puis les Celtics et les Knicks. Ils pourraient donc perdre davantage de terrain sur les Mavs et les Kings. « Il y a quelques jours, on a gagné quatre matchs de suite, on doit trouver un moyen de retrouver ça », réclame le coach.

« Il y a de l’urgence. Et ensuite, il faut aller jouer. À un moment donné, il faut aller chercher des stops, il faut trouver un moyen de faire bouger les choses en défense, il faut aller faire le jeu en attaque. L’urgence et toutes ces choses sont importantes, mais il faut jouer. Et on doit jouer mieux », demande à nouveau le coach dont on se demande si le discours parvient encore à convaincre une équipe de plus en plus proche des vacances.