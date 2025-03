Si le projet d’une ligue européenne de la NBA est lancé, Adam Silver a en revanche indiqué que l’expansion de la Grande Ligue, dont on parle depuis plusieurs années maintenant, n’était pas encore pour tout de suite. Pourquoi ? Parce que la vente de la franchise de Boston, pour 6.1 milliards de dollars, est un gros morceau à avaler.

« On est encore dans le processus de digestion de la vente des Celtics », explique le patron de la NBA. « Il ne fait aucun doute qu’une transaction majeure comme celle-là devient pertinente pour l’expansion. L’accord vient de nous être présenté, on est encore en train de l’analyser et une fois qu’on aura franchi cette étape, on se penchera plus sérieusement sur cette question. »

C’est une étape de plus à passer avant l’expansion donc puisque ces dernières années, Adam Silver ne voulait pas en parler avant un nouvel accord collectif et un nouveau contrat TV. Les deux échéances sont passées et maintenant, il faut digérer la vente historique des Celtics. Car cette dernière va avoir de l’impact sur l’expansion à venir.

Des nouvelles franchises à 6-7 milliards de dollars ?

Comment ? En fixant les prix des nouvelles franchises, tout simplement. On sait que la bataille pour Las Vegas est féroce par exemple et le chiffre de 7 milliards de dollars à débourser avait été avancé par Bloomberg en juillet 2024. La récente vente des Celtics, pour 6.1 milliards, ne fait ainsi que confirmer qu’il faudra sortir un très gros chéquier pour s’offrir les nouvelles franchises NBA. Que ce soit à Las Vegas ou à Seattle, où l’optimisme règne.

« J’aimerais être plus définitif aujourd’hui, en disant que les choses vont se passer comme ça et avec un calendrier », s’explique Adam Silver en évoquant l’impatience des fans de Seattle. « Ceci étant dit, je dirais aux fans qu’on est très concentré sur ce sujet. Le fait de ne pas en parler publiquement ne signifie pas qu’on n’étudie pas intensément la question. On est reconnaissant de l’intérêt des fans au fil des années mais si on n’est pas prêt pour faire une quelconque annonce, avec un calendrier précis, ce n’est pas parce qu’on s’en fiche ou qu’on n’est pas préoccupé par le retour de la NBA à Seattle. »