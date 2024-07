La grande bataille pour la franchise de Las Vegas commence

« Nous n’avons pas encore validé complètement l’accord avec les médias, mais dès que ce sera le cas, nous nous pencherons sur la question de l’expansion. » Pour la première fois depuis plusieurs années, Adam Silver a donné un calendrier précis pour une possible expansion de la NBA.

L’idée était dans l’air, sans jamais être véritablement abordée. Ce sera le cas à la rentrée, le patron de la ligue l’assure : « Nous nous engagerons sérieusement cet automne dans le processus de prise de décision. »

Dès lors, le nom de Las Vegas s’impose naturellement. Avec Seattle, c’est celui qui revient le plus souvent. Seulement, pour décrocher le Graal et posséder une franchise dans cette ville, il va falloir sortir le chéquier et pas qu’un peu. En effet, Bloomberg avance une possible transaction à 7 milliards de dollars !

Une légende NBA future propriétaire d’une franchise ?

Car en plus de prendre possession de la franchise, il faudra aussi construire une salle (un projet avait été lancé en 2022) et les enchères pourraient rapidement augmenter. La bonne santé économique de la NBA avec le nouveau contrat TV, la construction d’une salle et une concurrence forte vont sans doute faire exploser la note, au point d’aller chercher un record. Non seulement pour la NBA mais également pour le sport américain.

L’année dernière, en NFL, les Washington Commanders avaient été rachetés (notamment par Magic Johnson) pour 6.05 milliards de dollars. Sans oublier la future vente des Celtics, qui viennent de remporter le titre, qui pourrait avoir un impact sur cette création.

La bataille s’annonce donc féroce et de grands noms sont évoqués : LeBron James le premier, avec le Fenway Sports Groupe, qui l’a répété en décembre 2023 : « Cela n’a pas changé. Mon enthousiasme à l’idée d’être ici après ma carrière, d’amener une équipe ici, n’a pas changé. » Shaquille O’Neal ensuite, lui aussi intéressé : « Je sais que Vegas n’a pas encore obtenu d’équipe NBA, mais si la ville en obtient une, j’aimerais en faire partie. »

Et quand la création de la franchise sera officialisée, nul doute que d’autres investisseurs se montreront, alors que Red Bull serait également très intéressé par cette opportunité…

Il faut dire que Las Vegas est vu comme un cadre spécifique, et globalement idéal, dans l’univers économique du sport américain actuel, avec un afflux constant de touristes et un univers qui a totalement intégré les paris sportifs.