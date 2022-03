Une salle aux standards NBA va être construite à Las Vegas

Même si l’idée d’une expansion de la NBA n’est pas à l’ordre du jour, il y a toujours un vieux serpent de mer autour des villes de Seattle et de Las Vegas. Régulièrement ces dernières années, elles reviennent dans l’actualité et se placent pour accueillir une nouvelle franchise NBA.

La dernière nouvelle concernant Las Vegas va clairement continuer d’alimenter les rumeurs. En effet, une nouvelle salle, conforme aux standards de la NBA, de 20 000 places va être construite à « Sin City ». Les travaux devraient commencer l’année prochaine.

« Ce sera une salle de classe mondiale », annonce Tim Leiweke, le patron du groupe Oak View, à l’origine de ce projet. « On va dépenser un milliard de dollars pour la construire. Elle sera utilisée pour les concerts, le sport, les activités culturelles. Si la NBA décide de venir, et il n’y a aucune garantie pour cela même si elle devrait venir, on aura une salle NBA toute prête, qui répond aux standards. »

Cette salle idéale pour le basket sera installée à dix minutes de Las Vegas Strip, la partie la plus connue de la ville, où se trouvent les casinos et les hôtels.

Même si Las Vegas a déjà accueilli le All-Star Game, en 2007, dans la T-Mobile Arena, et reste une place forte de la NBA, grâce à la Summer League disputée chaque été depuis presque vingt ans maintenant au Thomas & Mack Center, voir une équipe NBA là-bas n’est pas d’actualité. Adam Silver avait déjà calmé les ardeurs de la ville en 2019.

Néanmoins, il semble évident qu’avec un tel écrin, Las Vegas confirme son statut de favori si une 31e équipe doit être imaginée ou si un déménagement de franchise est envisagé à l’avenir.