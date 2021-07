Malgré un tiers de revenus en moins, Adam Silver écarte l’idée d’une expansion à court terme

Avant le début des Finals 2021, Adam Silver a tenu sa traditionnelle conférence de presse, évoquant différents sujets. Il est en particulier revenu sur les pertes financières de la NBA, moins importantes qu’anticipées.

« Nous avons fait un peu mieux que ce que nous avions initialement prévu », a-t-il ainsi expliqué durant cette séance de questions/réponses avec la presse. « Nous n’avons pas encore les chiffres exacts, mais peut-être que nous serons en baisse d’environ un tiers des revenus, quelque chose comme ça, au lieu de 40%. »

La ligue a ainsi amorti le choc avec le retour progressif des fans dans les salles, puis le remplissage complet des enceintes en playoffs. Désormais, le commissionner espère que « si les choses continuent ainsi, nous pourrons connaître une nouvelle saison, la prochaine, à peu près normale » et « nous aurons bien négocié la pandémie ».

Une perspective qui lui permet d’écarter l’idée d’une expansion de la NBA à court terme, l’arrivée de nouvelles équipes pouvant apporter de l’argent frais, mais le processus ne collant pas aux besoins actuels.

« Je sais qu’il a été rapporté qu’avec les revenus étaient en baisse, nous envisagions plus sérieusement l’expansion », a détaillé Adam Silver. « Ce n’était pas exactement le cas, en grande partie parce que l’expansion est un processus sur plusieurs années. Donc, ce n’est pas comme si la pandémie surgissait, qu’on perdait 40% de revenus et qu’on pouvait rapidement collecter des revenus grâce à l’expansion. Il est vrai que nous avons eu un peu de temps pour réfléchir pendant l’arrêt initial, et nous nous sommes réunis plus souvent avec nos équipes, pour y réfléchir davantage. Mais le consensus, c’était globalement que pendant une pandémie, ce n’était certainement pas le bon moment pour se développer, mais que nous devions continuer à l’envisager. »