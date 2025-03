Adam Silver et Andreas Zagklis lancent le processus de création de NBA Europe !

Ça a été un serpent de mer pendant des décennies mais la création d’une ligue européenne de la NBA est vraiment lancée. Lors d’une conférence de presse commune, Adam Silver, le « commissionner » de la Grande Ligue, et Andreas Zagklis, le secrétaire général de la FIBA, ont ainsi annoncé que le processus pouvait débuter !

Les deux hommes sortaient d’une réunion avec le comité directeur de la NBA, qui regroupe les 30 propriétaires des franchises actuelles, et le feu vert pour l’expansion sur le Vieux Continent a visiblement été donné.

Sous quelle forme ? Adam Silver a plusieurs fois évoqué l’idée d’une « fusion » des deux mondes, avec un système semi-ouvert, à la fois pour développer des marques et des marchés, mais également pour entretenir le système « pyramidal » de formation européen. Même si rien n’est encore totalement défini, l’idée serait donc de créer une ligue de 16 franchises, avec 12 clubs permanents et 4 clubs qui pourraient changer d’une année sur l’autre.

« Les discussions entre la NBA et la FIBA pour explorer les opportunités en Europe durent depuis des décennies, et nous pensons que le moment est venu de passer à l’étape suivante »

Le « commissionner » de la ligue voudrait toutefois conserver les règles et les traditions européennes, soit des rencontres de 40 minutes, avec une ligne extérieure à 6m75, plaisantant aussi sur le fait qu’il aimait le système de relégation. Adam Silver tient toutefois à un système de contrôle financier, avec notamment un « salary cap ».

« Nous pensons qu’il existe un fossé important en Europe entre le développement du jeu – cinq des six derniers MVP sont européens, tout comme environ 15% des joueurs – et le type d’intérêt qu’il y suscite. Les discussions entre la NBA et la FIBA pour explorer les opportunités en Europe durent depuis des décennies, et nous pensons que le moment est venu de passer à l’étape suivante », a ainsi expliqué Adam Silver, avec le soutien d’Andreas Zagklis, très enthousiaste à ses côtés : « Après la Coupe du monde et les Jeux olympiques les plus réussis de l’histoire, nous pensons également que le moment est venu de franchir une nouvelle étape pour les clubs de basket ».

Rien n’est encore finalisé ou signé, et les obstacles restent nombreux, mais le processus est bel et bien lancé.