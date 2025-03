Stats & Highlights | Alex Sarr enchaîne, les Raptors déroulent

Dans le « choc » franco-français de la soirée, avantage à Alex Sarr face à Guerschon Yabusele puisque les Wizards s’imposent 119-116 à Philadelphie. C’est la sixième défaite de suite des Sixers qui lâchent prise dans le 3e quart-temps, après un 11-0 qui donne 18 points d’avance aux Wizards. Un écart qui va se maintenir pendant la majorité du 4e quart-temps, avant que les Sixers ne signent un 15-2 pour revenir à quatre unités (117-113) à 38 secondes de la fin. Et c’est Alex Sarr (24 points) qui va mettre fin aux espoirs de « holdup » de Philly avec un shoot compliqué au milieu de la peinture. Contré à la dernière seconde, Guerschon Yabusele termine avec 21 points et 8 rebonds.

Toronto passe 11e

Comme les Wizards et les Sixers, les Raptors et les Nets n’ont plus grand chose à jouer, et les partenaires de Scottie Barnes ont connu une soirée des plus tranquilles avec un succès de 30 points (116-86) à Brooklyn !

Signé récemment jusqu’à la fin de la saison, Orlando Robinson plante 10 points à 100% dans le premier quart-temps pour faire le break. Les Nets ont lâché prise depuis le All-Star Game avec une 15e défaite en 17 matches, et une stat résume la domination de Toronto : 63 rebonds à 43 ! Les Raptors profitent même de cette victoire pour dépasser les Nets au classement.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

