De retour, Nikola Jokic porte Denver face à l’équipe B des Bucks

Les retours de Nikola Jokic et d’Aaron Gordon d’un côté, les absences de Damian Lillard et de Giannis Antetokounmpo de l’autre, l’affiche Nuggets – Bucks pouvait sembler déséquilibrée. Denver a pourtant dû cravacher jusqu’au bout pour assurer son succès 127-117, porté par son MVP, Nikola Jokic, auteur d’un habituel triple-double dès son match de reprise. La franchise du Colorado maintient le cap à la 3e place de la Conférence Ouest, les Bucks se laissent distancer au sixième rang de l’Est.

Les Nuggets démarrent pied au plancher avec un plan limpide : attaquer le cercle pour mieux pouvoir servir ses extérieurs au large. Cela donne trois tirs à 3-points en à peine plus de deux minutes et des locaux déjà en confiance à l’image de Michael Porter Jr.

L’ailier ne manque rien et ne se pose aucune question pour artiller de loin : 4/4 dans le premier quart, déjà 14 points pour « MPJ » et 15 unités d’avance pour Denver (26-11). Nikola Jokic n’est pas en reste et vient même monter au dunk en pénétration. Exception faite d’un peu de déchet à la distribution, le maestro des Nuggets récite sa partition sans fausse note, comme si son absence lors des cinq derniers matchs n’avait pas existé.

Un match indécis pendant plus de 40 minutes

Menés de 11 points après 12 minutes, Milwaukee s’appuie sur Brook Lopez pour apporter au scoring. Le vétéran trouve un relais avec l’adresse extérieure d’AJ Green. Le shooteur profite du moindre espace pour faire feu. Et la défense des Nuggets en laisse beaucoup. Trop même pour ne pas laisser les visiteurs revenir dans la partie.

L’incompréhension entre Nikola Jokic et Christian Braun en est la parfaite illustration pour offrir à Kevin Porter Jr le chemin ouvert pour décoller au cercle. Puis Jalen Pickett lâche sans raison Brook Lopez seul à 3-points (26 points, 20 en première période) pour ramener les deux équipes dos à dos à la pause (67-64).

Inconstant, Denver est capable du meilleur comme du pire. Le meilleur avec la magie de Nikola Jokic pour une passe aveugle après un « spin move » pour envoyer Aaron Gordon au dunk.

Le pire quand il s’agit de couvrir les shooteurs adverses sur jeu placé comme sur transition. À force de donner le bâton pour se faire battre, les locaux encaissent un 19-7 et voient les Bucks passer devant (83-88). Ce passage à vide a le mérite de secouer les Nuggets. Christian Braun sort de sa boîte pour donner un coup de fouet aux siens, quand Nikola Jokic continue son habituel chantier. Cette intensité retrouvée renverse les dynamiques et les hommes de Mike Malone finissent la période par un 17-4 : +8 Nuggets.

Comme si mener était synonyme de confort, Denver replonge aussitôt dans ses errances défensives. Pat Connaughton et Ryan Rollins en profitent près du cercle, AJ Green et Gary Trent Jr en font de même derrière l’arc. L’écart n’est que de quatre points à l’entrée du « money time ».

Celui-ci est marqué du sceau de Nikola Jokic dans tous les bons coups à la finition comme à la distribution. Michael Porter Jr y ajoute un gros tir à 3-points à l’entrée de la dernière minute pour assurer la victoire des Nuggets, poussive et plus flatteuse que la logique du match grâce à un 9-2 dans les deux dernières minutes.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Retour en fanfare pour Nikola Jokic. La cheville gauche du Serbe va visiblement beaucoup mieux. Jokic a fait du Jokic, patron absolu en attaque avec des actions brillantes dont il a le secret. Il termine avec 39 points à 16/25 au tir, et son 30e triple-double de la saison avec 10 rebonds et 10 passes.

– La défense de Denver loin du compte. Les Nuggets s’en sont peut-être sortis, mais ils ont fait s’arracher ses quelques cheveux à Mike Malone, qui s’est pris la tête à deux mains à de multiples reprises sur son banc. Combien d’oublis, de mauvaises lectures ou de duels battus ? Contre une équipe mieux dotée que des Bucks méritants mais limités en talent, ce genre de prestation ne suffira pas la majorité du temps.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.