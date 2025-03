À Miami, on ne veut pas oublier « Playoffs Jimmy »

En ce mardi 25 mars, l’ambiance promettait d’être électrique à Miami, et cela n’avait rien à voir avec les orages qui ont frappé la ville en fin d’après-midi. Tout cela était effectivement lié à un retour, et non des moindres : celui de Jimmy Butler. L’un des tout meilleurs joueurs de l’histoire du Heat.

Le 6 février, « Jimmy Buckets » quittait effectivement la franchise floridienne pour prendre la direction des Warriors de Stephen Curry et Draymond Green, après des semaines et des semaines de tensions en coulisses. Quasiment deux mois plus tard, il revenait au Kaseya Center pour une soirée forcément particulière dans le calendrier.

Même s’il refusait lui-même de la rendre si spéciale que ça : « Oui, j’ai été transféré de cette équipe, blablabla. Oui, ça ne s’est pas terminé comme les gens le voulaient, blablabla… C’est loin derrière moi désormais tout ça. Je n’y pense même pas. Je ne fais attention qu’à la trajectoire de mon équipe. […] Cela ne fait aucune différence à mes yeux. Je suis un membre des Warriors. J’adore les fans de Miami, ils m’ont montré de l’amour quand j’étais là-bas. Mais je suis là pour gagner, je suis dans l’équipe adverse. »

Une vraie légende du Heat

On se demandait alors quel serait l’accueil pour Jimmy Butler dans les tribunes. Il fut d’abord chaleureux pendant la vidéo hommage du Heat, avec beaucoup d’applaudissements, toutefois entachés de quelques sifflets. « La vidéo était bien, mais je ne dirais pas qu’il y avait beaucoup d’émotions » réagira-t-il, après coup. « Ça vous ramène à de bons moments passés avec un maillot du Miami Heat. »

Ce fut ensuite bien plus hostile sur ses touches de balle pendant la rencontre. Et on pouvait quelque peu s’y attendre, après avoir discuté avec plusieurs fans floridiens en marge de la partie.

« Honnêtement, Jimmy nous a beaucoup donnés, on a connu d’excellents moments grâce à lui, on le respectera toujours et on ne l’oubliera jamais… » insistait déjà D’Jair, casquette et maillot « Vice City » sous le coude, surtout prêt à donner de la voix depuis les gradins. « Sauf que ce soir, ce sera un adversaire comme un autre. Enfin, presque : on le sifflera plus que tout le monde ! »

« C’est un peu comme quand LeBron [James] est revenu à Miami à l’époque : il y avait du respect mais on voulait qu’il ressente qu’il n’aurait pas la vie facile avec nous » comparait Rico, un quadragénaire amoureux de son équipe depuis la période « Dwyane Wade, MVP des Finals 2006 » et qui n’a pas manqué d’y convertir son fils Manny… Complètement fan de Jimmy Butler du haut de ses 12 ans. « Pour moi, Jimmy c’est Jimmy : c’est le meilleur ! Ses playoffs 2023… C’était vraiment trop fou ! »

Le double finaliste NBA (2020, 2023) ne laisse donc que peu de place à l’amertume chez les observateurs, tant ses exploits jusqu’à la série du titre ont marqué toute une ville.

« Certains ne réalisent peut-être pas à quel point ‘Playoffs Jimmy » est un joueur à part. Dans notre histoire, je ne vois que LeBron [James] et évidemment [Dwyane] Wade capables de le regarder dans les yeux… Et je peux vous dire que j’en ai vu défiler [des joueurs] » soulignait dans son large polo jaune Donnie, dans le personnel du Kaseya Center (ex-American Airlines Arena) depuis… 2001.

Des souvenirs plein la tête… mais des regrets ?

Des souvenirs, Erik Spoelstra en possède également beaucoup avec Jimmy Butler, son « franchise player » pendant plus de cinq ans. Des souvenirs « émus », a-t-il d’ailleurs ajouté.

« Ça aura été des moments extraordinaires… Ce sont des souvenirs que l’on gardera tous en tête » détaillait en avant-match le coach de Miami, qui repense en premier lieu à une photo de l’ailier et lui en plein pendant la bulle sanitaire de Disney World.

Et d’ajouter, en référence à toute la dramaturgie des mois de décembre/janvier, qui aura pas mal perturbé le vestiaire du côté de South Beach : « Je pense que nous sommes assez loin de ce genre d’émotions maintenant. »

Pour autant, un autre scénario qu’un transfert aurait-il pu être envisagé en Floride ? Difficile, tant la relation entre Jimmy Butler et son président Pat Riley semblait cassée depuis des mois.

« Bien sûr que je voulais le voir rester » assurait en tout cas Mattia, un Italien de passage à Miami, qui se veut compréhensif des deux camps. « C’est l’un des meilleurs joueurs de notre histoire, l’un des meilleurs joueurs de la ligue. Âge ou pas âge, caractère ou pas caractère, argent ou pas argent… On veut toujours avoir un joueur comme lui dans une équipe et il vaut mieux que ce soit la nôtre. Pat [Riley] aurait pu faire autrement, mais Jimmy [Butler] aussi. C’est le jeu et on n’y peut rien à notre échelle… »

À l’arrivée, la soirée aura eu le mérite de contenter tout le clan floridien : (large) victoire en poche avec une contre-performance de Jimmy Butler ! Quant à l’intéressé himself, on sait qu’il aurait souhaité repartir avec un meilleur résultat, car « tout le reste n’a pas vraiment d’importance », mais il aura au moins reçu un bel hommage de son ancien public avant la partie. Montrant que les circonstances du divorce n’ont pas fait oublier ses exploits.

Propos recueillis à Miami

Jimmy Butler Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 CHI 42 9 40.5 18.2 76.8 0.5 0.8 1.3 0.3 0.5 0.3 0.3 0.1 2.6 2012-13 CHI 82 26 46.7 38.1 80.3 1.7 2.3 4.0 1.4 1.2 1.0 0.8 0.4 8.6 2013-14 CHI 67 39 39.7 28.3 76.9 1.3 3.6 4.9 2.6 1.6 1.9 1.5 0.5 13.1 2014-15 CHI 65 39 46.2 37.8 83.4 1.8 4.1 5.8 3.3 1.7 1.8 1.4 0.6 20.0 2015-16 CHI 67 37 45.5 31.1 83.2 1.2 4.2 5.3 4.8 1.9 1.6 2.0 0.6 20.9 2016-17 CHI 76 37 45.5 36.7 86.5 1.7 4.5 6.2 5.5 1.5 1.9 2.1 0.4 23.9 2017-18 MIN 59 37 47.4 35.0 85.4 1.3 4.0 5.3 4.9 1.3 2.0 1.8 0.4 22.2 2018-19 * All Teams 65 34 46.2 34.7 85.5 1.9 3.4 5.3 4.0 1.7 1.9 1.5 0.6 18.7 2018-19 * PHL 55 33 46.1 33.8 86.8 1.9 3.4 5.3 4.0 1.7 1.8 1.5 0.5 18.2 2018-19 * MIN 10 36 47.1 37.8 78.7 1.6 3.6 5.2 4.3 1.8 2.4 1.4 1.0 21.3 2019-20 MIA 58 34 45.5 24.4 83.4 1.8 4.8 6.7 6.0 1.4 1.8 2.2 0.6 19.9 2020-21 MIA 52 34 49.7 24.5 86.3 1.8 5.1 6.9 7.1 1.4 2.1 2.1 0.3 21.5 2021-22 MIA 57 34 48.0 23.3 87.0 1.8 4.1 5.9 5.5 1.5 1.6 2.1 0.5 21.4 2022-23 MIA 64 33 53.9 35.0 85.0 2.2 3.7 5.9 5.3 1.2 1.8 1.6 0.3 22.9 2023-24 MIA 60 34 49.9 41.4 85.8 1.8 3.5 5.3 5.0 1.1 1.3 1.7 0.3 20.8 2024-25 * All Teams 26 31 54.2 35.1 80.5 2.2 3.0 5.1 4.8 0.9 1.1 1.2 0.4 17.3 2024-25 * MIA 25 31 54.0 36.1 80.1 2.2 3.0 5.2 4.8 0.9 1.1 1.2 0.4 17.0 2024-25 * GOS 1 29 58.3 0.0 84.6 1.0 1.0 2.0 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 25.0 Total 840 33 47.2 33.0 84.2 1.6 3.7 5.3 4.3 1.4 1.6 1.6 0.4 18.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.