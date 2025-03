Quel accueil pour Jimmy Butler à Miami ?

Soir de retrouvailles à Miami ce mardi avec la venue des Warriors d’un certain Jimmy Butler. Parti en pleine suspension, après un nouveau feuilleton dont il a le secret, l’arrière/ailier All-Star ne se prend pas trop la tête, et il a déjà prévenu que ce serait une rencontre « comme les autres pour lui ».

Au Heat, on a prévu de lui rendre hommage en vidéo, et du côté de ses anciens coéquipiers, on est impatient de le défier. « Ça va être excitant », assure Jaime Jaquez Jr. « Je suis sûr que l’ambiance sera électrique. Nous sommes enthousiastes, et je suis certain qu’il le sera aussi. Ce sera une bataille épique, c’est clair ! »

Même pronostic chez Bam Adebayo : « Je pense que l’intensité sera élevée, et que ce sera un super match ! » Seul Tyler Herro prend ce match comme un autre.

« Ce sera sympa, mais pour nous, honnêtement, c’est juste un match de plus. On sort d’une série de dix défaites consécutives. On a des choses plus importantes à gérer. À ce stade, on doit juste gagner des matchs. Bien sûr, Jimmy est de retour, mais ça reste un match comme un autre. »

Pas de souci avec l’étiquette du « méchant »

Jimmy Butler affirme que cette vidéo hommage « ne changera rien », et il est revenu sur les multiples suspensions qui ont conduit à son transfert.

« Je pense que les suspensions sont surtout liées au fait qu’ils ne voulaient pas que je sois avec l’équipe. Ce n’est pas vraiment quelque chose que j’ai fait, car je n’ai rien fait de vraiment grave pour mériter autant de matchs de suspension. Mais c’est comme ça. OK, j’ai eu des amendes. Et alors ? Tout est réglé. »

Au final, le nouveau Warrior accepte cette étiquette de « méchant », et il est prêt à l’assumer auprès de ses anciens fans. « On me présente toujours comme le méchant. Partout où je suis allé, j’ai toujours été le problème. Alors, on va faire avec. Je n’ai rien à dire. Ça ne me dérange pas d’être le méchant. Tout dépend de la manière dont les choses sont racontées. Certains parlent aux médias, d’autres non. Moi, je n’ai jamais été du genre à raconter ma version de l’histoire à qui que ce soit. Si tout le monde pense que ça s’est passé comme ça, on fera avec. »

Jimmy Butler III Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 CHI 42 9 40.5 18.2 76.8 0.5 0.8 1.3 0.3 0.5 0.3 0.3 0.1 2.6 2012-13 CHI 82 26 46.7 38.1 80.3 1.7 2.3 4.0 1.4 1.2 1.0 0.8 0.4 8.6 2013-14 CHI 67 39 39.7 28.3 76.9 1.3 3.6 4.9 2.6 1.6 1.9 1.5 0.5 13.1 2014-15 CHI 65 39 46.2 37.8 83.4 1.8 4.1 5.8 3.3 1.7 1.8 1.4 0.6 20.0 2015-16 CHI 67 37 45.5 31.1 83.2 1.2 4.2 5.3 4.8 1.9 1.6 2.0 0.6 20.9 2016-17 CHI 76 37 45.5 36.7 86.5 1.7 4.5 6.2 5.5 1.5 1.9 2.1 0.4 23.9 2017-18 MIN 59 37 47.4 35.0 85.4 1.3 4.0 5.3 4.9 1.3 2.0 1.8 0.4 22.2 2018-19 * All Teams 65 34 46.2 34.7 85.5 1.9 3.4 5.3 4.0 1.7 1.9 1.5 0.6 18.7 2018-19 * PHL 55 33 46.1 33.8 86.8 1.9 3.4 5.3 4.0 1.7 1.8 1.5 0.5 18.2 2018-19 * MIN 10 36 47.1 37.8 78.7 1.6 3.6 5.2 4.3 1.8 2.4 1.4 1.0 21.3 2019-20 MIA 58 34 45.5 24.4 83.4 1.8 4.8 6.7 6.0 1.4 1.8 2.2 0.6 19.9 2020-21 MIA 52 34 49.7 24.5 86.3 1.8 5.1 6.9 7.1 1.4 2.1 2.1 0.3 21.5 2021-22 MIA 57 34 48.0 23.3 87.0 1.8 4.1 5.9 5.5 1.5 1.6 2.1 0.5 21.4 2022-23 MIA 64 33 53.9 35.0 85.0 2.2 3.7 5.9 5.3 1.2 1.8 1.6 0.3 22.9 2023-24 MIA 60 34 49.9 41.4 85.8 1.8 3.5 5.3 5.0 1.1 1.3 1.7 0.3 20.8 2024-25 * All Teams 44 31 49.3 28.8 82.4 2.2 3.4 5.6 5.5 1.0 1.2 1.4 0.4 17.3 2024-25 * MIA 25 31 54.0 36.1 80.1 2.2 3.0 5.2 4.8 0.9 1.1 1.2 0.4 17.0 2024-25 * GOS 19 33 43.8 22.7 84.8 2.3 3.8 6.1 6.5 1.2 1.3 1.6 0.3 17.6 Total 858 33 47.1 32.8 84.3 1.6 3.7 5.4 4.3 1.4 1.6 1.6 0.4 18.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.