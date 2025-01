Humilié par le Jazz, le Heat vit très mal le feuilleton Jimmy Butler

« On va se concentrer sur ceux qui sont avec nous pour l’instant ». C’est ce qu’a déclaré Bam Adebayo avant la rencontre face au Jazz à propos de l’état d’esprit du groupe après l’annonce de la mise à l’écart et la suspension de Jimmy Butler. Il y a peu de chances que l’on revoie l’arrière/ailier All-Star sous le maillot du Heat, et pour ses coéquipiers, il faut passer à autre chose.

« C’est décevant de voir une franchise entrer en conflit avec un joueur » poursuit Bam Adebayo. « Ce ne sont pas nos affaires, et c’est à Jimmy et la direction de gérer ça. J’ai le sentiment qu’il ne voulait pas être mis sur le côté. Mais comme je l’ai dit, nous avons développé un système dans lequel on s’appuie sur tout le monde, et nous devions juste trouver comment l’intégrer. Mais après ce qui s’est passé hier, nous sommes concentrés sur ceux qui sont avec nous maintenant. »

Erik Spoelstra tente de faire taire les rumeurs

Pour Erik Spoelstra, il s’agit de remobiliser un groupe qui n’était déjà pas au mieux sur les plans sportif et mental. « Je veux faire taire tout ce qui peut nous perturber. On en a assez dit. Nous avons une vision claire. Nous allons juste nous concentrer sur ce groupe dans le vestiaire. C’est sur ça que je veux qu’ils se concentrent, et réduire les bruits au maximum. Je ne suis pas un entraîneur qui cherche à faire du sensationnel, donc vous n’obtiendrez rien d’autre de ma part. Nous avons une mission à accomplir. »

Une mission qui a débuté de la pire des manières avec une défaite de 36 points à domicile face au Jazz ! C’est la 6e plus grosse défaite à domicile de l’histoire de la franchise.

« Il n’y a aucune excuse à trouver pour ça » prévient Erik Spoelstra. « On a pris ce match à la légère, et il faut se remettre au travail ! Je pense que notre incapacité à contenir le ballon a été un facteur déterminant, quel que soit le système utilisé. Ils se sont éloignés de leur attaque classique en première mi-temps et se sont contentés de jouer l’isolation et d’essayer de nous attaquer sur le dribble et en un-contre-un. Et si vous êtes constamment en train de vous faire dominer et d’apporter de l’aide aux défenseurs, cela va vous fragiliser dans le dos et c’est une équipe de grande taille ».

Un « road trip » de six matches à l’Ouest

Bam Adebayo et Tyler Herro transparents, le Heat ne pouvait pas s’en sortir. « Ce n’était évidemment pas ce qu’on avait imaginé et préparé, et il faut essayer d’oublier tout ça » réagit l’arrière. « Je pense qu’on peut toujours retirer quelque chose d’une rencontre, et je vais essayer de trouver ça… »

La suite ? Un « road trip » de six matches à l’Ouest. Sans Jimmy Butler donc, et pour défier les Kings, les Warriors, le Jazz, les Blazers et enfin les Clippers et les Lakers. Le retour à Miami est prévu pour le 17 janvier pour la réception des Nuggets. Ce sera la fin de la suspension de Jimmy Butler, s’il est toujours là…