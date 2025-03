Domantas Sabonis retourne à l’infirmerie pour au moins dix jours

À peine une minute après la reprise de la deuxième période lundi contre Memphis, et Domantas Sabonis lâche un cri dans le Golden 1 Center.

Le Lituanien s’est tordu la cheville sur un lay-up, puis s’est dirigé directement vers les vestiaires. La crainte était réelle pour Sacramento, mais le bilan est finalement plutôt clément : le fils d’Arvydas souffre d’une « entorse moyenne ». Il restera toutefois au repos au moins dix jours avant d’être de nouveau examiné.

Le meilleur rebondeur de la ligue n’est décidément pas verni, lui qui vivait contre les Grizzlies son son deuxième match de reprise après avoir loupé six rencontres pour une blessure à l’ischio-jambier. Son absence avait été coûteuse pour les Kings, vainqueurs de seulement trois de leurs neuf matchs sans leur leader intérieur cette saison.

La prochaine semaine et demi pourrait être capitale pour la fin de saison de Sacramento, neuvième de la Conférence Est. Et le calendrier à venir est tout sauf clément puisque Domantas Sabonis va manquer a minima les rencontres contre Cleveland, Milwaukee, Boston ou encore Oklahoma City…

En son absence, Jonas Valanciunas devrait être davantage responsabilisé. La recrue de la « trade deadline » avait plutôt bien tenu son rang durant son précédent intérim dans le cinq majeur de Doug Christie avec 12 points, 12.2 rebonds et 3.8 passes de moyenne en 26.7 minutes. Les Kings n’ont en revanche pas appelé l’ancien de la maison Skal Labissiere en renfort comme en début de mois. C’est son coéquipier au sein des Stockton Kings, la franchise de G-League liée à Sacramento, Terry Taylor, qui a été signé pour dix jours. Passé par Indiana et Chicago ces trois dernières saisons, l’ailier-fort tourne à 17,5 points et 8,4 rebonds dans l’antichambre de la NBA cette saison.

Domantas Sabonis Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 OKC 81 20 39.9 32.1 65.7 0.6 3.0 3.6 1.0 2.5 0.5 1.0 0.4 5.9 2017-18 IND 74 25 51.4 35.1 75.0 2.2 5.5 7.7 2.0 3.0 0.5 1.9 0.4 11.6 2018-19 IND 74 25 59.0 52.9 71.5 2.5 6.8 9.3 2.9 3.2 0.6 2.2 0.4 14.1 2019-20 IND 62 35 54.0 25.4 72.3 3.0 9.4 12.4 5.0 3.1 0.8 2.7 0.5 18.5 2020-21 IND 62 36 53.5 32.1 73.2 2.4 9.5 12.0 6.7 3.3 1.2 3.4 0.5 20.3 2021-22 * All Teams 62 35 57.3 31.2 74.1 3.2 8.9 12.1 5.2 3.3 1.0 3.1 0.4 18.9 2021-22 * IND 47 35 58.0 32.4 74.0 3.3 8.8 12.1 5.0 3.1 1.0 3.0 0.5 18.9 2021-22 * SAC 15 34 55.4 23.5 74.3 3.1 9.3 12.3 5.8 3.8 0.9 3.5 0.3 18.9 2022-23 SAC 79 35 61.5 37.3 74.2 3.2 9.1 12.3 7.3 3.5 0.8 2.9 0.5 19.1 2023-24 SAC 82 36 59.4 37.9 70.4 3.6 10.1 13.7 8.2 3.0 0.9 3.3 0.6 19.4 2024-25 SAC 58 35 59.3 42.5 74.8 3.8 10.0 13.9 6.2 3.3 0.6 2.9 0.4 19.2 Total 634 31 55.9 34.7 72.8 2.7 7.9 10.6 4.9 3.1 0.8 2.6 0.5 16.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.