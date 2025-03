Domantas Sabonis blessé, les Kings rappellent (encore) Skal Labissiere

Mauvaise nouvelle pour les Kings à l’approche du sprint final. Sacramento va devoir faire sans Domantas Sabonis pour au moins une semaine. L’intérieur s’est blessé contre Houston samedi et souffre d’une « élongation de grade 1 » de l’ischio-jambier gauche. Un nouveau bilan de santé sera communiqué dimanche prochain. D’ici là, les Kings vont affronter Dallas (lundi), Denver (mercredi), San Antonio (vendredi), et les Clippers (dimanche).

Domas went to the Kings’ locker room after sustaining an apparent left leg injury [image or embed] — Kings on NBC Sports California (@nbcskings.bsky.social) 2 mars 2025 à 02:19

Pour faire le nombre et compenser en partie cette absence, les Kings ont engagé un nom bien connu de la franchise, à savoir Skal Labissiere, selon Shams Charania d’ESPN. L’intérieur, drafté en 2016 et récupéré immédiatement par Sacramento, va vivre un nouveau passage dans l’effectif. Envoyé à Portland en 2019, il avait ensuite été appelé durant l’été 2023 puis l’été 2024 pour tenter de se faire une place, sans succès.

Au coeur d’une lutte acharnée à l’Ouest

Skal Labissiere évolue depuis deux saisons au sein de l’équipe de G-League affiliée à Sacramento, les Stockton Kings, avec lesquels il tournait à 16 points (à 58.8%) et 7.6 rebonds avec une pointe à 40 points passés aux Iowa Wolves le 9 février dernier. Il n’a toutefois plus disputé un match NBA depuis le 22 décembre 2019.

Les Kings devraient surtout s’appuyer sur la recrue de mi-saison Jonas Valanciunas pour prendre le relais de son compatriote Domantas Sabonis sous le cercle. L’ancien Wizard avait dépassé pour la première fois les 20 minutes sous ses nouvelles couleurs contre les Rockets samedi et avait livré sa meilleure prestation avec Sacramento (15 points, 14 rebonds, 4 interceptions et 3 contres).

L’équipe californienne reste sur trois victoires consécutives et ne peut baisser de pied alors qu’elle se bat pour aller chercher la sixième place des Clippers, qui ne comptent qu’une victoire de plus dans une lutte acharnée entre la 6e et la 10e place, où cinq équipes se tiennent en moins d’un match d’écart.

Skal Labissiere Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 SAC 33 19 53.7 37.5 70.3 1.6 3.4 4.9 0.8 1.9 0.5 1.1 0.4 8.8 2017-18 SAC 60 21 44.8 35.3 80.5 1.7 3.2 4.8 1.2 2.2 0.4 1.2 0.8 8.7 2018-19 * All Teams 22 8 53.1 46.2 52.9 0.4 1.6 2.0 0.5 1.3 0.2 0.5 0.3 3.1 2018-19 * SAC 13 9 43.3 36.4 54.5 0.3 1.5 1.9 0.5 1.6 0.2 0.5 0.2 2.8 2018-19 * POR 9 7 68.4 100.0 50.0 0.6 1.6 2.1 0.6 0.9 0.3 0.4 0.3 3.4 2019-20 POR 33 17 55.1 23.1 75.8 2.0 3.2 5.1 1.3 2.7 0.2 0.9 0.9 5.8 Total 148 18 49.2 35.3 74.8 1.5 3.0 4.5 1.0 2.1 0.4 1.0 0.7 7.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.