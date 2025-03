Domantas Sabonis blessé, Jonas Valanciunas a fait le métier

En voyant Domantas Sabonis boiter, Doug Christie n’a pas hésité à prendre un temps-mort après seulement une minute de jeu. Le Lituanien venait de remonter le terrain des Rockets, en « trailer », et a visiblement été victime d’un claquage. Direction le vestiaire pour lui tandis que son coach faisait appel à son remplaçant et compatriote, Jonas Valanciunas.

Celui-ci, depuis son arrivée en Californie, n’avait pas été habitué à être appelé aussi prématurément et surtout à jouer autant. Avec les Kings, il jouait jusqu’ici moins d’une quinzaine de minutes par rencontre (pour environ 8 points et 5 rebonds de moyenne). Cette nuit, il a eu droit au double. Le temps de signer un double-double, le premier avec sa nouvelle équipe : 15 points (7/10 aux tirs) et 14 rebonds en 30 minutes.

« C’était de la dynamite, et il a utilisé ses fautes jusqu’à la limite (5 fautes). Il est physique, cinq rebonds offensifs, c’est énorme ! C’est ce que Domas fait », s’enthousiasme Doug Christie en citant ses écrans, ses coupes au cercle, sa gravité…

Beaucoup de minutes à venir ?

« C’est un grand gaillard. Vous devez vraiment rester à proximité de lui parce que ça ouvre des angles de passe, des couloirs… Et nos gars en profitent », poursuit le coach, enchanté par l’apport général de son banc, décisif dans cette victoire dans le Texas.

Si Jonas Valanciunas a beaucoup souffert en défense face à Alperen Sengun (30 points et 10 rebonds), du fait de soucis de communication et de placement, le Lituanien s’est tout de même aussi donné de ce côté du parquet avec ses 4 interceptions et 3 contres.

Une prestation qui a de quoi rassurer dans le clan des Kings, susceptibles de faire appel à lui en cas d’indisponibilité du pivot titulaire.

« On verra dans les prochains jours. Probablement demain ou après-demain, on aura une idée. Beaucoup de gars sont entrés en jeu et n’ont pas essayé d’en faire trop. Ils essayaient simplement de faire ce qu’ils font et cela permet à tout le monde de tirer sur la corde dans la même direction », se félicite encore Doug Christie.

Jonas Valanciunas Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 TOR 62 24 55.6 0.0 78.9 2.0 4.0 6.0 0.7 3.0 0.3 1.5 1.3 8.9 2013-14 TOR 81 28 53.1 0.0 76.2 2.8 6.0 8.8 0.7 3.1 0.3 1.7 0.9 11.3 2014-15 TOR 80 26 57.2 0.0 78.6 2.7 6.0 8.7 0.5 2.8 0.4 1.4 1.2 12.0 2015-16 TOR 60 26 56.5 0.0 76.1 3.1 6.0 9.1 0.7 2.6 0.4 1.4 1.3 12.8 2016-17 TOR 80 26 55.7 50.0 81.1 2.8 6.7 9.5 0.7 2.7 0.5 1.3 0.8 12.0 2017-18 TOR 77 22 56.8 40.5 80.6 2.4 6.2 8.6 1.1 2.5 0.4 1.5 0.9 12.7 2018-19 * All Teams 49 22 55.9 29.2 79.5 2.2 6.4 8.6 1.4 3.0 0.4 1.8 1.1 15.6 2018-19 * TOR 30 19 57.5 30.0 81.9 1.8 5.4 7.2 1.0 2.7 0.4 1.3 0.8 12.8 2018-19 * MEM 19 28 54.5 27.8 76.9 2.7 7.9 10.7 2.2 3.4 0.3 2.7 1.6 19.9 2019-20 MEM 70 26 58.5 35.2 74.0 3.0 8.2 11.3 1.9 2.6 0.4 1.8 1.1 14.9 2020-21 MEM 62 28 59.2 36.8 77.3 4.1 8.4 12.5 1.8 2.9 0.6 1.6 0.9 17.1 2021-22 NOP 74 30 54.4 36.1 82.0 3.1 8.3 11.4 2.6 3.3 0.6 2.4 0.8 17.8 2022-23 NOP 79 25 54.7 34.9 82.6 2.8 7.3 10.2 1.8 3.1 0.3 2.0 0.7 14.1 2023-24 NOP 82 24 55.9 30.8 78.5 2.3 6.5 8.8 2.1 2.7 0.4 1.4 0.8 12.2 2024-25 * All Teams 57 19 55.0 27.6 87.9 2.4 5.4 7.8 2.1 2.1 0.4 1.7 0.6 11.0 2024-25 * WAS 49 20 54.7 25.9 89.6 2.4 5.8 8.2 2.2 2.0 0.4 1.8 0.6 11.5 2024-25 * SAC 8 14 57.5 50.0 77.8 2.2 2.9 5.1 1.2 2.5 0.4 0.9 0.5 7.6 Total 913 25 56.0 34.4 79.3 2.7 6.6 9.4 1.4 2.8 0.4 1.6 0.9 13.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.