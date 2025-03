Les Kings survivent à la sale soirée de Domantas Sabonis

Après quatre défaites de suite, les Kings avaient besoin d’une victoire et le retour de Domantas Sabonis allait pouvoir permettre cela. L’intérieur était revenu dans la défaite contre les Suns, en signant un triple-double. Contre Memphis, il voulait confirmer.

Mais il a passé une sale soirée. Déjà, en première période, il est touché au visage. Coupé à l’arcade et sanguinolent, il rejoint les vestiaires pour recevoir des points de suture, avant de revenir. Puis, en troisième quart-temps, sur un layup, sa cheville droite se dérobe et tourne méchamment.

« On est toujours inquiet quand un coéquipier n’est pas sur le terrain. Cela n’avait pas l’air bien du tout, mais Domas est solide. Il va sans doute revenir plus vite que prévu », annonce DeMar DeRozan. « Domas veut être avec nous », poursuit Zach LaVine. « On doit s’assurer qu’il ne précipite pas son retour, qu’il prenne soin de lui. On va avoir besoin de lui sur le long terme. »

Domantas Sabonis injures his ankle early in the 2nd half against the Grizzlies this evening

Had to be helped to the locker room and did not return

Dough Christie’s reaction says it all@CBSSacramento pic.twitter.com/LXOlqQIf6e

— Jake Gadon (@JakeGadon_TV) March 18, 2025