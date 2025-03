Et Bradley Beal retourne à l’infirmerie…

Les Suns ont battu les Raptors ce lundi, mais la soirée n’a pas été parfaite puisque l’absence de Bradley Beal a été confirmée par son entraîneur Mike Budenholzer avant la rencontre.

« Il sera réévalué dans une semaine. Il a passé une IRM et on espère que cette semaine se passera bien pour lui » a ainsi expliqué le coach au sujet de son arrière.

L’ancien de Washington était sorti en première mi-temps dans la grosse défaite des Suns face aux Lakers dimanche. Touché aux ischio-jambiers, il manquera donc au moins les deux prochains matchs de son équipe, face aux Bulls et face aux Cavaliers, avant peut-être de revenir face aux Bucks, lundi prochain.

Un nouveau caillou dans la chaussure des Suns, actuellement à la 11e place de l’Ouest, et donc non qualifiés pour le play-in, avec 32 victoires pour 37 défaites. La bonne nouvelle, c’est que Dallas est juste devant, avec 33 victoires pour 36 défaites et que les Mavericks n’avancent pas du tout. Les doubler est donc faisable.

La mauvaise nouvelle, c’est que le calendrier de Phoenix pour la fin de saison est particulièrement costaud. Car après les Bucks, l’équipe de Kevin Durant et Devin Booker ne jouera qu’un seul de ses dix derniers matchs face à une équipe en roue libre (Spurs). Pour le reste, il faudra jouer deux fois les Celtics, à nouveau les Bucks, mais aussi les Knicks, les Wolves, les Rockets, les Warriors, le Thunder et finalement les Kings…

Bradley Beal Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 WAS 56 31 41.0 38.6 78.6 0.8 3.0 3.8 2.4 2.0 0.9 1.6 0.5 13.9 2013-14 WAS 73 35 41.9 40.2 78.8 0.7 3.0 3.7 3.3 2.1 1.0 1.8 0.2 17.1 2014-15 WAS 63 34 42.7 40.9 78.3 0.9 2.9 3.8 3.1 2.2 1.2 2.0 0.3 15.3 2015-16 WAS 55 31 44.9 38.7 76.7 0.7 2.7 3.4 2.9 2.1 1.0 2.0 0.2 17.4 2016-17 WAS 77 35 48.2 40.4 82.5 0.7 2.4 3.1 3.5 2.2 1.1 2.0 0.3 23.1 2017-18 WAS 82 36 46.0 37.5 79.1 0.7 3.7 4.4 4.5 2.0 1.2 2.6 0.4 22.6 2018-19 WAS 82 37 47.5 35.1 80.8 1.1 3.9 5.0 5.5 2.8 1.5 2.7 0.7 25.6 2019-20 WAS 57 36 45.5 35.3 84.2 0.9 3.3 4.2 6.1 2.2 1.2 3.4 0.4 30.5 2020-21 WAS 60 36 48.5 34.9 88.9 1.2 3.5 4.7 4.4 2.3 1.1 3.1 0.4 31.3 2021-22 WAS 40 36 45.1 30.0 83.3 0.9 3.8 4.7 6.6 2.4 0.9 3.4 0.4 23.2 2022-23 WAS 50 34 50.6 36.5 84.2 0.8 3.1 3.9 5.4 2.1 0.9 2.9 0.7 23.2 2023-24 PHX 53 33 51.3 43.0 81.3 1.0 3.4 4.4 5.0 2.4 1.0 2.5 0.5 18.2 2024-25 PHX 48 32 50.5 39.5 81.3 0.7 2.7 3.4 3.6 2.6 1.0 1.9 0.5 17.3 Total 796 34 46.5 37.6 82.2 0.9 3.2 4.1 4.3 2.3 1.1 2.4 0.4 21.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.