Stats & Highlights | Les Sixers remportent le bal des estropiés

En temps « normal », un Mavs-Sixers est une rencontre alléchante. Mais pas aujourd’hui quand on connaît le taux d’occupation des infirmeries respectives : 19 joueurs absents au total ! Comme il le fait depuis plusieurs semaines, Quentin Grimes profite du chaos actuel chez les Sixers (23v-44d) pour se montrer. Sur le parquet de son ancienne équipe, il a encore brillé avec ses 28 points.

Derrière lui, pas moins de six autres joueurs ont atteint ou dépassé la barre des 10 points, dont Guerschon Yabusele avec ses 14 unités, pour repousser la tentative de comeback final des Mavs. Avec une rotation encore limitée à huit joueurs seulement, Jason Kidd a pu compter sur le double-double de P.J. Washington (29 points et 12 rebonds), tandis que Klay Thompson et Naji Marshall ont inscrit 21 points chacun.

Les Blazers s’accrochent

Les Texans (33v-36d) perdent ainsi un 3e match de suite et restent sous la menace des Suns (31v-37d), 11e au classement. Encore derrière eux, les Blazers (29v-39d) ont repoussé les Raptors (24v-44d). Dans ce duel entre deux formations qui visent encore, de relativement loin, le « play-in », Portland a mieux fini, malgré un retard quasi constant.

Anfernee Simons a inscrit 12 de ses 22 points dans le quatrième quart-temps et a été bien soutenu par Toumani Camara (21 points). Mais la belle histoire est bien sûr celle de Matisse Thybulle qui jouait son premier match de la saison. Et qui, sans marquer, a été décisif en contrant le tir potentiellement égalisateur d’Orlando Robinson au buzzer.

Dallas – Philadelphie : 125-130

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

DAL 125 PHI 130 CLE 103 ORL 108 LAL 107 PHO 96 BRO 122 ATL 114 POR 105 TOR 102 MIN 128 UTH 102 LAC 123 CHA 88 MIL 105 OKC 121

Portland – Toronto : 105-102

