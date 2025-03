Le Magic vient mettre fin à la série de victoires des Cavs à Cleveland !

Alors qu’ils s’étaient retrouvés au premier tour des derniers playoffs, pour une lutte acharnée entre deux équipes au niveau très proche, les Cavaliers et le Magic ont pris des directions assez opposées cette saison.

D’un côté, le Cleveland de Kenny Atkinson tutoie les sommets, avec une série en cours de 16 victoires consécutives, la plus longue de l’histoire du club. De l’autre, l’Orlando de Jamahl Mosley a bien du mal à se remettre de ses nombreuses blessures, et arrive dans l’Ohio avec sept défaites sur les neuf derniers matchs…

La bonne nouvelle, pour les Floridiens, c’est qu’Evan Mobley n’est pas là. Néanmoins, avec De’Andre Hunter et Max Strus dans le cinq majeur aux côtés de Darius Garland, Donovan Mitchell et Jarrett Allen, les Cavaliers démarrent quand même très fort, leur meneur de jeu réalisant un début de match parfait. L’écart est déjà de +13 (38-25) pour Cleveland après un quart-temps… sauf que ce sera le plus gros écart du match pour les locaux.

Car derrière, Orlando va grignoter une première fois son retard, en profitant de la bonne entrée d’Anthony Black. Même si les Cavs parviennent quand même à bien finir la mi-temps, pour repasser une nouvelle fois à +13 (60-47).

Etouffé en première mi-temps, Franz Wagner trouve enfin des ouvertures dans le troisième quart-temps, et Orlando recolle encore, tandis que les Cavaliers décalent leurs « role players », qui n’arrivent pas à mettre dedans.

Et à force de ne pas tuer le match, Cleveland s’expose au hold-up adverse, alors qu’il n’y a plus d’écart dans les six dernières minutes. La fin de match est compliquée, des deux côtés, avec des stars qui ratent beaucoup, beaucoup de choses. Mais au jeu de la maladresse, c’est finalement Orlando qui s’en sort un peu mieux, avec un tir à mi-distance de Paolo Banchero qui va faire la différence. De l’autre côté, Max Strus aura pourtant l’occasion d’égaliser, tout comme Donovan Mitchell par deux fois grâce aux rebonds offensifs de Jarrett Allen. Mais il était écrit que la série de victoires de Cleveland devait s’arrêter à 16…

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Fin de série pour Cleveland. Sans Evan Mobley, c’est donc face au Magic que la plus longue série de victoires de la franchise (16) s’est arrêtée. Désormais, les Cavs partent en « road trip » à l’Ouest.

– Un vilain quatrième quart-temps. Les Cavaliers avaient plusieurs fois frisé la correctionnelle ces derniers temps, parvenant toutefois toujours à trouver la solution pour l’emporter. Ça a encore failli fonctionner, car un ou deux tirs extérieurs en fin de match auraient pu faire basculer les choses de leur côté. Mais face à une défense d’Orlando solide et physique, la troupe de Kenny Atkinson a eu énormément de mal à trouver des espaces, avec un Donovan Mitchell qui devait jouer les héros désespérés en fin de possession, et qui finit donc l’ultime période à 3/12 au tir dont 1/8 derrière la ligne à 3-points…

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.