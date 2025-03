Intraitable en défense, le Thunder ne tremble pas à Milwaukee

Même diminué, ce Thunder a de la réserve. Beaucoup de réserve. Oklahoma City s’est imposé à Milwaukee (105-121) dimanche grâce à son habituelle force défensive collective, en dépit des absences de Jalen Williams et de Lu Dort, deux de ses principaux chiens de garde. Comme en première partie de saison quand OKC a dû composer parfois sans Chet Holmgren, Isaiah Hartenstein, Cason Wallace ou Alex Caruso, la philosophie de l’équipe de Marek Daigneault a pris le pas sur les absences individuelles.

Tout s’est joué ou presque en première période au Fiserv Forum. Le Thunder prend le meilleur départ, grâce au récital de Shai Gilgeous-Alexander à mi-distance, bien secondé au scoring par la raquette Holmgren – Hartenstein.

Les visiteurs prennent jusqu’à huit points d’avance sur un shoot à 3-points d’Isaiah Joe (16-24), avant l’entrée en scène de Damian Lillard. Pas en réussite jusque-là de loin, les Bucks concluent un 10-0 par un tir très longue distance de leur meneur All-Star pour prendre les commandes. Puis les conserver en début de deuxième quart-temps sur un nouveau tir derrière l’arc de Damian Lillard (29-28).

Un 15-2 décisif

Les Bucks ne le savent pas encore, mais ce sera la dernière fois qu’ils seront en position de faire vaciller le leader de l’Ouest. Car Oklahoma City resserre les rangs en défense et cela change tout. Milwaukee est complètement étouffé et ne se crée aucun tir facile. Gary Trent Jr. se démène pour tenter d’écoper de l’autre côté du terrain.

Mais avec un seul panier inscrit en quatre minutes, les coéquipiers d’un Giannis Antetokounmpo discret (7 points à 2/4 à la pause) souffrent. Le Thunder en profite avec le tandem Holmgren – Hartenstein en première lame offensive (40 points cumulés), puis Shai Gilgeous-Alexander pour enfoncer le clou à son retour sur le parquet. Cette fois, les Bucks restent près de six minutes sans marquer à cheval sur le deuxième quart-temps et le début du troisième. Le mal est fait, et dans les grandes largeurs (41-59).

Les locaux tentent bien d’adapter leur défense avec des prises à deux régulières sur « SGA » et des défenseurs plus grands sur le râble du Canadien.

Mais la maîtrise d’OKC est totale, entre belle circulation du ballon pour empêcher l’adversaire de s’ajuster, et talent de Shai Gilgeous-Alexander pour se créer ses points par sa capacité à se créer des espaces pour dégainer. L’écart se stabilise entre 15 et 20 points pour un Thunder comme en pilote automatique. Oklahoma City va porter son avance jusqu’à 25 points devant un public médusé par la démonstration de force d’une équipe en totale confiance.

Les Bucks limitent la casse dans le dernier quart-temps mais partent de trop loin pour espérer faire flancher OKC, vainqueur sans discussion possible (105-121).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– OKC, parole à la défense. Comme souvent, le Thunder a fait la différence grâce à sa capacité de complètement éteindre son adversaire en défense, individuellement comme collectivement. Les Bucks terminent le match sous les 40% au tir (39.8%), dont un terrible 4/18 dans le deuxième quart.

– Shai Gilgeous-Alexander est inarrêtable. La lutte pour le MVP s’annonce toujours aussi palpitante, alors que « SGA » s’est une fois de plus amusé avec la défense adverse. Contre les Bucks, il signe son 62e match consécutif au-dessus des 20 points, même en se montrant un peu plus maladroit qu’à l’accoutumée (11/27). Le contraste est total avec un autre joueur calibre MVP, Giannis Antetokounmpo, qui termine en triple-double (21 points, 12 rebonds, 10 passes), mais sans véritablement peser sur le sort du match.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.