Cameron Johnson et les Nets éteignent les Hawks

Alors que les Hawks connaissaient un bon début mars, en battant les adversaires prétendus plus faibles ou à leur portée, la franchise géorgienne a lâché un précieux succès dans la course à la 6e place à l’Est, directement qualificative pour les playoffs, chez les Nets (122-114). Les Hawks, vaincus pour la sixième fois de suite sur le parquet du Barclays Center, ne se sont plus imposés chez les Nets depuis le jour de l’An en 2021…

Battus sur le fil par les Celtics, samedi, les Nets mettent la pression sur les Hawks d’entrée de jeu (12-4), avec un Jalen Wilson parfaitement affuté. Les hommes de Quin Snyder, menés après un quart-temps (33-27), vont ensuite accélérer et repasser devant grâce à Trae Young (28 points à 9/18 aux tirs et 12 rebonds en 39 minutes, au final). Avec une adresse retrouvée, après son petit 4/12 contre les Clippers vendredi, le meneur de jeu des Hawks donne le ton en attaque et permet aux siens, grâce à ses 16 points à la pause, d’infliger un 26 à 9 à leurs hôtes du soir.

Un « run » final de 13-0 construit en partie grâce à la belle activité défensive de Dyson Daniels (14 points) et de Onyeka Okongwu (21 points à 7/11 aux tirs et 15 rebonds) voit les Hawks conclure la première période en tête (62-56).

Un dernier quart-temps fatal aux Hawks

Au retour des vestiaires, Trae Young continue d’enchainer les paniers, quand Jalen Wilson lui répond. Onyeka Okongwu joue des coudes dans la raquette, Mohamed Gueye monte au contre… Ce qui permet à Atlanta de rester devant d’un petit point après trois quart-temps (92-91).

Les Hawks vont toutefois laisser les Nets repasser devant dès l’entame de la dernière période sur un panier de Day’Ron Sharpe (93-92), avant de prendre le large (109-98), grâce à Cameron Johnson (28 points). Le dernier quart-temps, remporté 31 à 22 par Keon Johnson (22 points, 8 rebonds et 5 passes) et les Nets, a été fatal aux Hawks.

Trae Young et les siens (7e, 32 victoires – 36 défaites) retrouveront les Hornets au Spectrum Center, mardi, alors que les Nets (13e, 23 victoires – 45 défaites) essayeront de prendre leur revanche chez les Celtics.

CE QU’IL FAUT RETENIR

— Un bon Zaccharie Risacher malgré un temps de jeu toujours limité. Pénalisé d’une 3e faute dès le début du deuxième quart-temps, le rookie français d’Atlanta a terminé à 16 points à 7/13 aux tirs et 2 rebonds en 23 minutes de jeu. Cependant, il n’a joué que six minutes et n’a pris qu’un tir dans le dernier quart-temps.

— Les Nets ne lâchent pas. Battus d’un rien à Cleveland, face aux Bulls puis à domicile contre les Celtics, Jordi Fernandez et sa troupe ont signé un deuxième succès en cinq matchs, et peuvent toujours espérer revenir dans le Top 10 de la conférence Est d’ici la fin de saison, même si ça semble quand même compliqué.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.