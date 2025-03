Stats & Highlights | Jalen Green décisif pour les Rockets, le Heat continue de couler

Les Bulls se sont battus face aux Rockets, dominant la première mi-temps et s’accrochant jusqu’au milieu du dernier quart-temps. C’est alors Jalen Green (28 points) qui va mettre les paniers importants pour permettre à son équipe de décrocher une sixième victoire de suite… et de reprendre la 2e place de l’Ouest aux Nuggets !

Après un premier match de remise en route face aux Cavaliers, Jaren Jackson Jr. (31 points) a pu s’amuser face à une équipe du Heat en perdition, qui lâche un septième match consécutif. Même sans Ja Morant, les Grizzlies n’ont ainsi fait qu’une bouchée des Floridiens, grâce notamment à Desmond Bane (22 points, 10 rebonds, 8 passes).

Enfin, dans le duel entre les Spurs et les Pelicans, qui ne jouent plus rien cette saison et qui laissent donc les seconds couteaux se dégourdir les jambes, ce sont les Texans qui remportent la victoire.

Houston – Chicago : 117-114

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

BRO 113 BOS 115 DET 107 OKC 113 HOU 117 CHI 114 MEM 125 MIA 91 MIL 126 IND 119 SAS 119 NOR 115 GSW 97 NYK 94 DEN 123 WAS 126

Memphis – Miami : 125-91

San Antonio – New Orleans : 119-115

