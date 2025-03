Pour Mark Cuban, les Mavs n’ont pas bien expliqué le transfert de Luka Doncic

« Je n’ai pas parlé à Nico à propos de ça. J’ai dû le saluer une, deux fois après le transfert. » Mark Cuban le redit de façon formelle : il n’a pas été impliqué dans la décision des Mavs, avec le GM Nico Harrison comme initiateur, d’envoyer Luka Doncic vers les Lakers.

Sur le plateau de WFAA, l’ancien propriétaire majoritaire des Mavs préfère botter en touche quand on lui demande s’il aurait transféré le Slovène lui-même. « Je ne vais pas m’étendre, ça n’a pas d’importance », commence par lâcher celui qui se disait, par le passé, prêt à divorcer plutôt que de lâcher le prodige européen.

Le dirigeant ne résiste toutefois pas à la tentation de commenter le montage. « Que les Mavs échangent Luka est une chose. Seulement, montez un meilleur échange. Sans manquer de respect à Anthony Davis, je reste persuadé que si nous avions obtenu quatre premiers tours de Draft non protégés, Anthony Davis et Max Christie, la conversation serait différente », analyse-t-il.

Au lieu de cela, les Texans ont récupéré des Californiens un seul premier tour de Draft pour 2029, en plus des deux joueurs en question, ouvrant moins de fenêtres pour l’avenir à moyen et long terme.

Cette situation rappelle à Mark Cuban, toujours en contact avec le clan Doncic, le départ de Steve Nash en 2004, de Dallas vers Phoenix. Malgré son envie de rester dans le Texas aux côtés de Dirk Nowitzki, le meneur de jeu s’était engagé avec les Suns lors de la « free agency » pour un contrat de six ans moyennant 65 millions de dollars.

Un post de blog deux jours après le départ de Steve Nash

Il était rapporté à l’époque que Mark Cuban, qui avait des doutes sur le physique du Canadien (son dos), avait refusé de s’aligner sur le contrat proposé par les Suns, leur offre étant supérieure de près de 20 millions de dollars. « Je sais que Nashy m’a appelé en me disant ‘Hey, Phoenix m’a fait une offre, si les Mavs ne s’en approchent pas, je me barre’. J’ai attendu. Le jour d’après il m’a dit qu’il s’était engagé. C’était dur », avait livré l’Allemand des années plus tard.

« La bonne nouvelle, c’est que nous sommes allés en finale et que nous avons remporté le titre », poursuit aujourd’hui Mark Cuban, sur la finale perdue en 2006, puis le titre de 2011, tandis que Steve Nash allait s’éclater avec les Suns, rafler deux trophées de MVP sans toutefois obtenir le titre suprême.

Le dirigeant fait aujourd’hui ce comparatif en raison du choc généré par ces départs chez les fans locaux. Même si le retentissement est difficilement comparable, et, comme il le dit, « il n’y avait pas de réseaux sociaux à l’époque ».

Mark Cuban ajoute : « Le plus grand défi des Mavs en ce moment, c’est qu’il n’y a personne qui sorte vraiment pour communiquer. Ce n’est pas tant ce que vous faites. Ce qui compte, c’est la façon dont vous communiquez les raisons pour lesquelles vous faites ce que vous faites. Ce n’est pas dans leur nature. On ne peut pas s’attendre à ce qu’ils soient comme moi. Quand Steve Nash est parti, j’ai écrit quelque chose sur mon blog pour expliquer pourquoi. C’était un moyen pour moi d’être connecté aux fans. »

Auteur d’une très longue note d’explication à l’époque, deux jours après l’annonce du départ de Steve Nash, Mark Cuban préfère en sourire aujourd’hui : « Il se peut que cela prenne plus de temps maintenant (pour les dirigeants des Mavs), mais ça va aller. […] J’espère que Nico et Patrick (Dumont, le propriétaire exécutif du club) ont un plan et vont faire en sorte qu’il fonctionne. »