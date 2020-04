Dirk Nowitzki revient sur le départ de Steve Nash de Dallas

Parmi les débats entre fans NBA, et les fameux « What If ? », revient souvent celui où on se demande jusqu’où aurait été une équipe si on ne l’avait pas faite exploser. Comme le Thunder avec les trois MVP Kevin Durant, Russell Westbrook et James Harden. Ou dans le même genre Dallas, avec Dirk Nowitzki et Steve Nash.

Un débat sur lequel l’Allemand a été interrogé par le Dallas Morning News.

« Pour Steve, c’est compliqué » explique-t-il en évoquant le départ de son ami. « Je pense que Mark avait peur que son dos ne tienne pas six années de plus, alors que moi je pense qu’on aurait dû le garder. » Le dos du Canadien a finalement tenu pendant ses huit ans à Phoenix, avec plus de 60 matchs par saison et même une sélection All-Star lors de la dernière, à 37 ans.

« Parfois tu prends des décisions que tu regrettes, parfois tu as de la chance, comme en 2011 avec certains gars. Ce sont des décisions compliquées pour une franchise, mais Donnie (Nelson) en a pris de très bonnes pendant mes vingt années. On a gagné plus de 50 victoires à dix reprises. Il y a eu plus de bons que de mauvais choix. »

« Qu’est-ce qui se serait passé si j’avais fini ma carrière avec Nash et Finley ? »

Les divergences entre Mark Cuban et Don Nelson, entraîneur à l’époque, sont-elles nées à ce moment-là ? « Je ne me souviens pas quand ça a commencé » botte-t-il en touche. « Je ne me souviens plus très bien de cette époque. Je sais que Nashy m’a appelé en me disant ‘Hey, Phoenix m’a fait une offre, si les Mavs ne s’en approchent pas, je me barre’. J’ai attendu. Le jour d’après il m’a dit qu’il s’était engagé. C’était dur. »

« Je pense que Don Nelson n’était pas content. Le poste de meneur est important dans son système, il y a beaucoup de pick-and-roll. Il trouvait que Nashy était super pour son style de jeu. » Le coach quitta le navire quelques mois plus tard en cours de saison, déçu par ce choix, alors que le meneur de jeu était en route pour deux titres de MVP. Mais Dallas ne fut pas si malheureux, avec de son côté une finale NBA sans le Canadien, avec le successeur de Don Nelson, Avery Johnson, en 2006 puis bien sûr le titre quelques années plus tard, en 2011.

L’histoire est donc d’autant plus compliquée à réécrire. Personne ne sait ce qu’il se serait passé si Dallas avait conservé son noyau dur intact. Dirk Nowitzki aurait-il été MVP ? Et Steve Nash ?

« Parfois, tu te fais avoir avec ça. Qu’est-ce qui se serait passé si j’avais fini ma carrière avec Nash et Finley ? Nash est devenu un joueur incroyable à Phoenix. Je pense qu’on n’avait pas les mêmes athlètes qu’eux. Il a été deux fois MVP. Ce système autour de lui était absolument parfait. Mike m’a lui aidé à prendre les rênes de la franchise, à en faire mon équipe. Est-ce que ce serait arrivé s’ils avaient été là tous les deux ? Comme dans toute situation, il y a des pour et des contre. On ne saura jamais. »