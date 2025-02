Mark Cuban pas impliqué dans l’échange de Luka Doncic

Mark Cuban a beau être toujours une figure très présente dans l’environnement des Mavericks, l’ancien propriétaire de la franchise de Dallas ne participe plus, depuis quelques mois, aux prises de décision concernant son ancienne équipe. Et comme il l’a confirmé au media local WFAA, il n’a pas été impliqué dans l’échange tonitruant qui a envoyé Luka Doncic aux Lakers, en échange d’Anthony Davis.

Grand fan du Slovène, qu’il avait récupéré lors de la Draft 2018, Mark Cuban a insisté sur le fait qu’il n’avait pas été partie prenante des discussions entre Nico Harrison, le GM des Mavericks, et son homologue de Lakers Rob Pelinka. En 2020 et dans le pur style Cuban, l’ancien dirigeant avait ainsi expliqué que s’il devait choisir entre Luka Doncic et sa femme, « vous pourrez me retrouver dans le bureau de mon avocat à préparer le divorce. »

Les agents de Luka Doncic et Anthony Davis pas non plus impliqués

Le deal entre Dallas et Los Angeles est resté totalement secret jusqu’à son annonce, en bonne partie parce qu’il n’a concerné qu’un nombre très restreint d’acteurs.

The Athletic va plus loin et confirme d’ailleurs ce qu’avait évoqué Nico Harrison lui-même dans sa conférence de presse quelques heures après l’échange, à savoir qu’il a uniquement négocié avec Rob Pelinka, le GM des Lakers. Seuls Patrick Dumont, le propriétaire majoritaire des Mavericks, et Jeanie Buss, la propriétaire des Lakers, ont ensuite été mis dans la boucle pour valider la transaction.

Le média précise que même les agents de Luka Doncic (Bill Duffy) et d’Anthony Davis (Rich Paul) n’ont pas participé aux négociations, ce qui est pourtant très fréquent désormais en NBA. « Deux GM qui font leurs affaires par eux-même, à l’ancienne » a réagi un dirigeant d’une franchise de l’Est à The Athletic.

Le transfert a créé une onde de choc rarissime dans la ligue, et en particulier à Dallas. Lundi matin, le personnel de sécurité des Mavericks a dû intervenir pour enlever un mémorial organisé par les supporters au pied de la statue de Dirk Nowitzki devant l’American Airlines Center, où avaient été déposées des pancartes, et autres bougies suite à un faux enterrement, un cercueil ayant même été apporté. Des tags avaient été réalisés et ont été effacés.