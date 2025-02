Le départ de Luka Doncic laisse le vestiaire des Mavs sous le choc

Une sensation de vide dans une pièce silencieuse. C’est ainsi que le Dallas Morning News décrit le vestiaire des Mavs en amont de leur affrontement face aux Cavs, à Cleveland. Un vide laissé par le départ de celui qui a incarné la franchise depuis six ans et demi, Luka Doncic.

« J’ai été surpris comme tout le monde. C’est un très bon gars, un bon coéquipier. J’ai adoré jouer avec lui », note Naji Marshall. « Ça m’a surpris, évidemment. J’étais choqué. Mais je lui souhaite le meilleur. C’est clairement l’un de nos frères et j’ai connu des batailles avec lui, alors je lui souhaite le meilleur », complète un P.J. Washington visiblement marqué.

Lui-même sait ce que c’est que d’être transféré en cours de saison. Les Mavs l’avaient venir un an plus tôt, avec Daniel Gafford, et les deux hommes avaient été des éléments essentiels dans le parcours texan jusqu’en finale NBA.

Cette finale perdue face aux Celtics semble être un souvenir lointain au regard du match vécu par les Texans face à la meilleure équipe de l’Est. Composant avec une infirmerie bien garnie, Jason Kidd avait aligné Dante Exum, Spencer Dinwiddie, Klay Thompson, Olivier-Maxence Prosper et Kylor Kelley.

Blessé, Luka Doncic était déjà moins avec l’équipe

Ces cinq hommes et leurs remplaçants n’ont pas pesé lourd face à l’armada d’en face. À la pause, l’écart entre les deux équipes était lunaire : 91-46, soit 45 points. Il sera finalement question de 43 unités 24 minutes plus tard. Après le match, Jason Kidd ne cesse de mettre en avant le facteur santé pour la suite des événements, et dit espérer retrouver de la main-d’œuvre pour le match de mardi à Philadelphie.

Quant à la dimension psychologique, de cette nouvelle vie sans le Slovène, le coach admet que « cela va prendre du temps ». Mais il ajoute, au sujet du long passage à l’infirmerie de son ancienne vedette : « Il est sur la touche depuis six semaines, donc on doit s’appuyer là-dessus. » Les Mavs déjà « habitués » à l’absence de Luka Doncic en somme ?

« Je suis dans cette ligue depuis très longtemps, j’ai donc vu beaucoup de choses. J’ai été impliqué dans des échanges par les Mavericks, cela fait partie du business. C’est un peu choquant, mais dans le sens où on doit aller de l’avant en tant qu’organisation, en tant qu’équipe », poursuit Jason Kidd qui, comme joueur, avait été échangé par les Mavs en 1996 contre Sam Cassell et Michael Finley notamment, vers les Suns.

Jason Kidd connaît déjà « AD »

Aller de l’avant avec les nouveaux arrivants donc, dont la principale contrepartie de cet échange, Anthony Davis. « Je souhaite le meilleur à Luka. C’était un plaisir de jouer avec lui pendant les 22 matchs disputés ensemble, mais on va évidemment accueillir AD à bras ouverts. C’est l’un des meilleurs joueurs de tous les temps, étant dans le Top 75 », affiche Klay Thompson, qui voit dans ce transfert un peu du retentissement du départ de LeBron James à Miami.

Anthony Davis ne débarque pas dans le Texas en parfait inconnu des forces locales en présence. Jason Kidd était assistant aux Lakers que LeBron James, les Lakers et lui ont remporté le titre en 2020.

« J’ai donc un petit avantage à comprendre qui il est sur le terrain et en dehors. Je vais apprendre à connaître (Max) Christie, je vais regarder des vidéos de lui, mais cela prend du temps. L’alchimie, chaque fois que l’on ajoute ou que l’on retire quelque chose, il faut du temps pour que ce groupe apprenne à se connaître », convient le technicien.

Même si sa fenêtre de tir semble limitée dans la mesure où Dallas voit dans cet échange un moyen de gagner au plus vite. C’est ce que le GM, Nico Harrison, désormais habitué aux coups d’éclat, défend : « Je comprends qu’ils (les fans) soient choqués au départ, mais je crois qu’on s’est positionnés pour gagner maintenant et dans le futur. C’est le but ultime et la raison pour laquelle nous sommes ici. C’est à moi de prendre la décision difficile de faire passer nos objectifs avant tout. »

Les prochains mois diront s’il avait vu juste.