À l’arraché, les Bucks s’imposent à Atlanta

Le « back-to-back » a eu raison des Hawks dans les derniers instants… Au lendemain de leur victoire au buzzer à Memphis, les partenaires de Zaccharie Risacher s’inclinent à domicile face aux Bucks. Tout s’est joué dans la dernière minute…

Avant cela, Dyson Daniels avait été le premier à frapper en premier quart-temps. Aucune formation ne parvient à faire un gros « run », et les douze premières minutes se résument à un duel entre Damian Lillard et Trae Young, tandis que Giannis Antetokounmpo, en mode passeur, a déjà bien noirci la feuille de stats. C’est finalement Terance Mann, adroit de loin, qui permet aux Hawks de faire un premier « run » avec un 10-0 en… 67 secondes ! Les Hawks insistent, et Mann, encore lui, donne sept points d’avance à Atlanta (48-41). Les Hawks sont sur un 15-2.

Les Hawks craquent sur la fin

Mais les Bucks ne paniquent pas, et les shooteurs répondent de loin avec Kevin Porter Jr. puis AJ Green, tandis que le duo Giannis-Lillard boucle la mi-temps pour égaliser à 66-66.

Au retour des vestiaires, c’est toujours aussi équilibré, et les Hawks s’appuient sur une marque bien répartie avec Daniels, LeVert et même Gueye pour épauler Young. Les Bucks sont dans le dur avec un vilain 1 sur 10 aux tirs pour finir le 3e quart-temps, mais Atlanta ne parvient pas à faire le break (95-92).

Finalement, tout va se jouer dans les cinq dernières minutes. C’est Kyle Kuzma, à 3-points, qui assomme les Hawks (119-113). Mais Atlanta réagit avec un gros contre de Gueye sur Giannis, suivi d’un panier primé de LeVert pour égaliser (121-121). Il reste une minute à jouer, et Giannis va fixer la défense pour servir Brook Lopez pour le dunk (123-121). Derrière, Young loupe son « floater », et Lillard (avec un oeil en moins…) le sanctionne (125-121). Cette fois, les Hawks ne reviendront pas, et les Bucks signent une 7e victoire en huit matches.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Quin Snyder absent. Les Hawks avaient un nouveau coach cette nuit, et il s’agissait d’Igor Kokoskov, l’ancien entraîneur de la Slovénie et des Suns. Grippé, Snyder a laissé place à son premier assistant.

– Giannis en 3D. Septième triple-double de la saison pour Giannis Antetokounmpo qui cumule 26 points, 12 rebonds et 10 passes. Le Grec fait d’abord jouer les autres, puis il monte en puissance au fil de la rencontre pour aller chercher des lancers-francs ou agresser la défense.

– Porter rime avec joker. Une nouvelle fois, Kevin Porter Jr. apporte une étincelle en sortie de banc. Cette fois, il inscrit 12 points dans le dernier quart-temps !

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.